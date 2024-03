"Todos os votos contam", diz Albuquerque, apelando à participação dos militantes nas Eleições Internas

“Os nossos militantes sempre foram e são um exemplo de civismo e responsabilidade e, por conseguinte, este acto eleitoral não será diferente, estamos confiantes de que tudo correrá pelo melhor, com a maior transparência e que, acima de tudo, será o nosso partido e a Madeira a ganhar” afirma o presidente do PSD/Madeira e recandidato ao lugar, Miguel Albuquerque, que, nesta recta final de campanha, apela à participação de todos os social-democratas nas Eleições Internas que decorrem amanhã, entre as 17h30 e as 20h30, nos vários concelhos da Região, lembrando que as mesmas são determinantes para o futuro.

Estamos confiantes de que a nossa candidatura – a Lista A – na qual conto com pessoas com experiência, competência e provas dadas, reúne aqueles que são os requisitos necessários e fundamentais para garantirmos que o nosso partido continue a ganhar eleições e a liderar os destinos desta Região, porque foi isso que fizemos nos últimos anos". Miguel Albuquerque

Através de uma nota de imprensa, deixa claro “que é com todos que conta” para continuar a trabalhar em nome da estabilidade, do progresso e do desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo, num trabalho que é preciso reforçar, à luz dos muitos desafios que se avizinham.

Uma mensagem que o candidato tem vindo a expressar nos vários encontros mantidos com os militantes do Partido, que ontem foi reforçada em Machico e no Caniçal e que, hoje, será novamente transmitida no Funchal e no Caniço, encerrando-se, desta forma, uma campanha que foi ilustrativa de grandes apoios e de uma forte mobilização a favor deste projecto.

“Não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos Militantes e sem reafirmar que é com eles que espero contar para continuarmos, juntos, a honrar o nosso Partido e o compromisso político que temos com todos os Madeirenses e Porto-Santenses”, disse.

Por fim, lembrou que “todos os votos contam” e que, embora confiante na vitória, “não existem eleições ganhas antecipadamente”.