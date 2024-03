Air Baltic estreia-se na Madeira desde Riga

A companhia aérea da Letónia, airBaltic, acaba de anunciar que "entrará no mercado da Madeira com três voos semanais para a sua base em Riga", a capital do país báltico, já "a partir do próximo inverno", mais precisamente com o primeiro voo a ser realizado a 28 de Outubro de 2024. "Esta será a primeira vez que a companhia aérea realiza voos regulares de e para o Aeroporto da Madeira (FNC)", frisa.

Citando Thomas Ramdahl, vice-presidente sénior de gestão de rede da airBaltic, a nota de imprensa da companhia refere o convite para os madeirenses visitarem a cidade com mais de 630 mil habitantes, cujo centro histórico é Património da Humanidade pela UNESCO, onde se destaca a arquitectura de Art Nouveau, que se diz comparável em importância a Viena, São Petersburgo ou Barcelona.

"Estamos entusiasmados em anunciar esta nova rota e em breve conectar a Madeira à vibrante cidade de Riga – a casa da airBaltic. Vemos um grande potencial nesta rota e temos o prazer de oferecer aos viajantes locais a oportunidade de visitar e experimentar esta jóia dos Bálticos", refere o responsável, que acrescenta: "Nós da airBaltic estamos gratos aos nossos parceiros no Aeroporto da Madeira pela sua colaboração nesta rota e apoio no nosso marco histórico de anunciar voos de e para a icónica Madeira pela primeira vez."

Na nota, também é citado Francisco Pita, director comercial da ANA - Aeroportos de Portugal/VINCI Airports: "Saudamos a chegada da airBaltic à Madeira com voos directos a partir de Riga, Letónia. Este voo regular directo para esta importante cidade báltica reforça a posição da Madeira como destino turístico durante todo o ano e é o resultado do excelente trabalho que temos feito com todos os nossos parceiros para desenvolver a conectividade da região."

Com três voos semanais nesta rota, os passageiros terão a oferta de "duas classes de serviço – Classe Económica e Classe Executiva", cujos serviços poderão experimentar logo no primeiro voo entre as duas cidades, que está previsto para o segundo dia do Inverno IATA. Os bilhetes já estão disponíveis para compra na página inicial da empresa www.airbaltic.com, mas é certo que os preços rondarão os 205 euros na tarifa mais baixa (só ida), incluindo impostos, taxas e taxas de serviço. O preço na classe Executiva começa nos 429 euros, num sentido.

Fomos à página da airBaltic testar uma reserva ida e volta: logo na primeira viagem de ida, a 28 de Outubro, o preço mais baixo já está a rondar nos 230 euros, enquanto que o regresso, oito dias depois (4 de Novembro), está a ser vendido a esta altura por quase 193 euros. No total, a esta altura ficaria por 423 euros.

"Os voos entre a Madeira e Riga serão operados por aeronaves Airbus A220-300", igual ao da foto, que garante a companhia é "uma das aeronaves comerciais mais eficientes nos céus. O A220-300 oferece uma excelente experiência de voo com benefícios para os passageiros como assentos mais largos, janelas maiores, mais espaço para bagagem de mão na cabine, casas de banho melhorados e melhor desempenho geral, eficiência de combustível e conveniência para passageiros e funcionários", ressalva.

"Além disso, a aeronave é consideravelmente mais silenciosa – com emissão de ruído duas vezes menor quando comparada à aeronave da geração anterior", frisa no que ao impacto ambiental diz respeito. "Além disso, neste momento é uma das aeronaves comerciais mais eficientes do mundo, pois é a primeira aeronave a ter uma declaração transparente do impacto ambiental do ciclo de vida, ajudando a reduzir as emissões de CO2 e NOX em 25% e 50%, respectivamente, em comparação com aeronaves da geração anterior e padrões da indústria", garante.

A sociedade anónima airBaltic, criada na capital da Letónia em 1995, "opera mais de 130 rotas a partir de Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere e, sazonalmente, Gran Canaria, oferecendo ligações para uma vasta gama de destinos na rede de rotas da companhia aérea na Europa, Médio Oriente, Norte de África e região do Cáucaso. Uma programação completa de voos e passagens da airBaltic está disponível na página inicial da empresa em www.airbaltic.com", promove-se.

É uma companhia praticamente estatal, pois "o seu principal accionista é o estado letão, que detém 97,97% das ações, enquanto os demais accionistas detêm 2,03%", explica. "Nos últimos 28 anos, a airBaltic desenvolveu-se como uma companhia aérea forte e respeitada internacionalmente, que emprega mais de 2.500 funcionários. A frota da airBaltic consiste em 47 aviões Airbus A220-300, o que a torna uma das frotas mais jovens da Europa. A companhia aérea recebeu vários prémios internacionais por excelência, serviços inovadores e conquistas significativas. A Skytrax premiou a airBaltic em dois anos consecutivos como a melhor companhia aérea da sua região. Além disso, em 2022, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) concedeu à airBaltic o Prémio Equipa de Diversidade e Inclusão. Em 2023, a companhia aérea recebeu o prémio APEX Passenger Choice de Melhor Serviço de Cabine da Europa", acrescenta o currículo.