Navio-escola dinamarquês passa pela Madeira em viagem de formação

O navio-escola ‘Danmark’ vai chegar ao Funchal esta tarde, devendo atracar no molhe da Pontinha ao início da tarde de amanhã, pelas 14h30. É uma escala integrada numa viagem de formação de jovens marinheiros dinamarqueses.

A actual viagem do ‘Danmark’ teve início em Málaga (Espanha) em 14 de Fevereiro. Entretanto, passou pelo Mindelo (Cabo Verde) e efectua a actual escala no Funchal, antes de regressar a Málaga. A saída da Madeira está programada para as 14h00 do próximo domingo. Depois, o veleiro só deve regressar por altura do Natal deste ano, novamente numa viagem de instrução.

O grupo de formandos aquando do embarque em Málaga.

Com três mastros e 77 metros de comprimento, este navio-escola foi construído pelos estaleiros Nakskov em 1933, com o objectivo de permitir o treino de marinheiros para a marinha mercante dinamarquesa. Originalmente foi concebido para receber 120 alunos, mas em 1959 sofreu trabalhos de adaptação para navegar com 80 alunos, situação que se mantém até ao presente. A tripulação é constituída por 15 elementos. Ao longo dos anos, tanto as instalações de ensino como o conforto foram melhorados, com a instalação a bordo sistemas de água doce, linhas de segurança, GPS, máquinas de lavar, secar e ar condicionado. No entanto, a maioria das tarefas ainda é feita à moda antiga. Em 2019, a popa passou por uma grande reforma.

Durante as escalas em porto, o ‘Danmark’ por vezes está aberto a visitas da população.