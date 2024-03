Doze arguidos condenados em rede que trazia droga para a Madeira

Doze dos treze arguidos de um processo de tráfico de estupefacientes foram condenados, esta tarde, no final do seu julgamento no tribunal do Funchal (Edifício 2000), sendo que sete foram condenados a pena efectiva. Apenas uma arguida foi absolvida.

O colectivo de juízas presidido por Teresa de Sousa considerou provada a maioria dos factos que constavam do despacho de pronúncia. As penas aplicadas oscilaram entre os 2 e os 10 anos de prisão.

A rede era alegadamente ‘alimentada’ com droga comprada a um homem casado com uma madeirense e residente na Amadora. O produto estupefaciente vinha para a ilha da Madeira escondido em encomendas enviadas por via marítima. Por exemplo, a 13 de Outubro de 2021, a Polícia Judiciária apreendeu 9,4 quilos de canábis resina e 200 gramas de cocaína escondidos em dois termoacumuladores. A 18 de Fevereiro de 2022, a Polícia Judiciária apreendeu um sistema de colunas de som que escondia no seu interior 5,3 quilos de heroína e 14,4 quilos de haxixe.