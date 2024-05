As temperaturas e os dias mais longos convidam a reunir a família e os amigos para um churrasco no terraço, na varanda ou no jardim lá de casa, onde podemos contemplar a beleza natural com o ambiente familiar.

Na Casa Santo António vai encontrar uma ampla variedade de churrasqueiras que se adaptam às suas preferências e necessidades, cuidadosamente projetadas para proporcionar experiências gastronómicas inigualáveis.

Com designs modernos e funcionais, ou mais rústicos e tradicionais, as churrasqueiras disponíveis na Casa Santo António apresentam materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e um desempenho superior. Desde churrascos familiares a festas animadas com os amigos, a linha de churrasqueiras adapta-se a qualquer ocasião.

Visite uma das lojas para ficar a conhecer a variedade de produtos, e verificar qual é a melhor opção para si. É de notar que cada churrasqueira tem especificidades, algumas são eléctricas, outras a gás, a carvão ou até mesmo a lenha; deste modo deve conhecer bem o produto para que possa ficar o mais satisfeito possível com a sua compra.

A Casa Santo António tem disponíveis diversas opções, desde a churrasqueira tradicional feita de betão e tijolos, barbecue sem fumos, até as grelhas mais pequenas e fáceis de arrumar, para que possa escolher o que melhor se adapta às suas necessidades.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.