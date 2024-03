Marinha acompanha três navios russos na Zona Económica Exclusiva do continente

A Marinha Portuguesa terminou hoje o acompanhamento no mar de três navios da Rússia que estão referenciados por "alegadamente transportarem material utilizado no esforço de guerra russo" e que atravessaram a Zona Económica Exclusiva do continente.

"A Marinha Portuguesa, através dos navios NRP Setúbal, NRP Viana do Castelo e NRP Dragão, terminou hoje o acompanhamento no mar de três navios russos na sua passagem pela Zona Económica Exclusiva do continente", lê-se num comunicado de imprensa da Marinha.

O acompanhamento dos cargueiros Ursa Major e Sparta IV e do navio-petroleiro Yaz foi iniciado na sexta-feira.

Foi através do Centro de Operações Marítimas que a Marinha garantiu a vigilância permanente das áreas de soberania ou jurisdição nacional.

A instituição portuguesa acrescentou que vai continuar a monitorizar todos os dias do ano "a passagem de navios com vista à segurança internacional" e à "promoção e proteção dos interesses de Portugal no e através do mar".

A guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).