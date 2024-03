Conheça as características e funcionalidades do novo Cartão de Cidadão

O Governo da República apresentou, esta sexta-feira, uma nova versão do Cartão de Cidadão, que vai começar a ser emitida a partir de 10 de Junho, de forma simbólica por ser o Dia de Portugal.

O novo Cartão de Cidadão será "mais completo, mais seguro, mais digital (...), muito inovador em termos tecnológicos com uma tecnologia que simplifica a leitura da informação e abre novos casos de utilização", colocando-o no "epicentro daquilo que chamaria uma cidadania digital mais activa", disse à agência Lusa o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

Mas afinal o que vai mudar nesta nova versão?

Duração - passa agora a ter uma validade de 10 anos;

Design - a fotografia de rosto e o tamanho da letra têm maiores dimensões e o chip vai passar a constar no verso do documento. Além disso, o design de base passa a usar padrões do empedrado da calçada portuguesa, como o Mar largo. O novo cartão possui também um fundo anti-cópia e elementos visíveis apenas através de luzes ultravioleta.

Tecnologia - a nova versão vai incorporar a tecnologia 'Contactless', como já acontece com os cartões bancários, de forma a simplificar a leitura da informação.

"Tínhamos o cartão que podíamos inserir numa máquina, num leitor de cartões, e o que temos agora é a tecnologia contactless, que é igual aos nossos cartões bancários. Basta encostar e podemos logo utilizar o cartão, identificarmo-nos, por exemplo, num hospital quando pretendemos fazer check in, ou num outro serviço que tenha este tipo de máquinas", afirmou o secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares, em declarações à RTP.

Funcionalidades - Poderá ser utilizado como título de transporte para viajar nos transportes públicos de todo o país ou ser associado a entradas para espectáculos e bilhetes electrónicos. Não há, contudo, ainda uma data para a entrada em funcionamento destes novos usos do documento de identificação.

Apresentamos o novo Cartão de Cidadão, mais completo, mais seguro, mais digital, e que estará disponível a partir de 10 de junho. pic.twitter.com/umRd4KHiOy — Justiça + (@JusticaProxima) March 15, 2024

"Estes cartões, também a nível europeu, são mais uniformizados", destacou o governante, enaltecendo a maior segurança do documento.

A substituição pelos novos Cartões de Cidadão será feita de forma gradual, sendo que os antigos irão continuar a ser totalmente aceites. Porém, na renovação, a partir de 10 de Junho, serão já disponibilizados os novos cartões.