Marinha seguiu navio russo ao longo de 7 dias entre a Madeira e o Continente

A Marinha Portuguesa terminou hoje o acompanhamento do navio de investigação científica da Federação Russa, o 'Akademik Tryoshnikov', que teve início dia 6 de Março, informou esta quarta-feira a Armada.

Nesta ação foram empenhados o 'NRP Setúbal' e o 'NRP Zaire', este último posicionado na Zona Marítima da Madeira, que acompanharam o navio russo durante a sua passagem pelas Zonas Económicas Exclusivas do Continente e da Madeira.

"A Marinha, através da permanente monitorização pelo Centro de Operações Marítimas, garante uma vigilância activa e contínua das áreas sobre soberania ou jurisdição nacional", refere a Marinha na nota de imprensa. ​

​"Servindo Portugal no mar 365 dias por ano, 24 horas por dia, a Marinha continuará a monitorizar e a acompanhar a passagem deste tipo de navios, efectuando a patrulha permanente dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional de modo a garantir que não são realizadas quaisquer atividades lesivas para o País e a promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar", destacou ainda a Marinha.