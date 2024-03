IL apresenta projecto para realizar cirurgias FAV ou PAF a todos os doentes insuficientes renais

A Iniciativa Liberal apresentou um projecto de resolução a recomendar ao Governo Regional que realizasse as cirurgias destinadas à construção dos Acessos Vasculares subcutâneos - Fistula (FAV) ou Pontagem arteriovenosa (PAV), em todos os doentes insuficientes renais capazes de receber esta intervenção. A proposta foi aprovada com a abstenção do PSD, do CDS e do PAN, e o voto favorável de todos os outros partidos.

"Um problema dramático, sobretudo para os doentes insuficientes renais, que se arrasta há muitos anos, com graves implicações na sua qualidade de vida, além de constituir um lamentável exemplo de enorme desrespeito pela sua dignidade, lesivo da sua auto-estima, quiçá revelador de um desumanismo incompreensível, politicamente insustentável", começa por referir o partido que afirma que na Madeira existem "muitos doentes insuficientes renais, cuja sobrevivência e qualidade de vida depende, em larga medida, de um bom acesso e eficácia dos tratamentos de hemodiálise, quer no Hospital Central (público) quer nas Unidades que a NephroCare (sistema privado convencionado) dispõe no Funchal e Machico".

São cerca de 200 doentes, a maioria dos quais com idades superiores a 60 anos, isto é, de um grupo etário reconhecidamente mais frágil e sujeito a mais problemas e complicações, caso as sessões de hemodiálise não sejam efectuadas adequadamente. Apenas pouco mais de um terço tem idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos. Iniciativa Liberal

"Em contraste com as boas práticas, na Madeira, quase 50% dos doentes efectua os seus tratamentos de hemodiálise por via de um cateter venoso central… uma calamidade já que, de acordo com as boas normas em todo o mundo, o uso destes cateteres venosos (temporários) não deve ultrapassar um universo de 10-15% de doentes; em regra, pessoas mais idosas, com um património vascular mais delicado, com acrescidas dificuldades para a construção de um acesso vascular subcutâneo", acrescenta o partido em nota enviada.

A Iniciativa Liberal Madeira explica que por norma, e segundo a lei, "compete às unidades de saúde realizar as cirurgias destinadas à construção dos Acessos Vasculares subcutâneos - Fistula (FAV) ou Pontagem arteriovenosa (PAV) -, bem como assegurar o seu bom funcionamento, por forma a garantir a eficácia das sessões de hemodiálise, seja no sector público ou no sector convencionado".

Para ficar bem claro, no contexto nacional, a Madeira apresenta um dos piores cenários nesta matéria, sendo um péssimo exemplo, com dezenas e dezenas de doentes forçados a viver com um cateter venoso central no pescoço. Acresce que este drama acarreta custos mais elevados, uma vez que os cateteres são caros, têm de ser frequentemente substituídos, e são mais propícios a infeções, além de ofenderem o património vascular com tromboses, dificultando ainda mais a possibilidade de sucesso de uma cirurgia para a criação de um acesso vascular subcutâneo. Uma triste realidade, que envergonha qualquer sistema de saúde, para além do drama e do acrescido sofrimento suportado pelos doentes insuficientes renais, cuja única opção é sujeitarem-se para poder sobreviver. A realidade é confrangedora e incompreensível. Iniciativa Liberal

Aponta que existem soluções para eliminar "esta tragédia", uma vez que o país dispõe de "excelentes profissionais com competência nesta área. Basta que os responsáveis políticos, assim o queiram", disse.

"É urgente que não se desperdice mais tempo com novas promessas, remendos ou desculpas. O SESARAM nada fez ou faz, há muitos anos, para ver esta situação resolvida. Urge uma resolução política e operacional efectivamente capaz de dar resposta ao problema dos Acessos Vasculares dos doentes insuficientes renais em hemodiálise, desesperados há tempo demais, a sofrer sem dó nem piedade, com uma qualidade de vida deplorável", remata.