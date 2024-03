União Europeia ajuda venezuelanas vítima de violência em sete freguesias de Caracas

A delegação da União Europeia (UE) na Venezuela assinalou o Dia Internacional da Mulher com vítimas de violência baseada no género, de sete freguesias de Caracas, num encontro em que foram abordados projetos financiados que garantam vidas dignas.

O encontro, teve lugar no Museu de Arte Contemporâneo, no qual foram abordados projetos financiados pela UE para garantir empregos e vidas dignas às mulheres, um deles sobre oportunidades através do apoio à triagem e reciclagem de resíduos sólidos no Distrito Capital.

"O Dia Internacional da Mulher é um dia para falar de igualdade de género, de direitos e oportunidades, e este projeto que estamos a implementar é um exemplo disso, com o qual se beneficiarão mais de 3.600 pessoas em situação de exclusão", disse a adida de negócios da UE na Venezuela.

Rachel Roumet explicou que para a UE é muito importante celebrar o Dia Internacional da Mulher, com mulheres trabalhadoras, porque o empoderamento das mulheres, a liderança das mulheres e o seu papel na sociedade são extremamente importantes para o bem de todos.

"Porque, basicamente, uma sociedade está composta por 50% mulheres, pelo que, sem mulheres, uma sociedade perde 50% da sua capacidade. É muito importante que as mulheres estejam presentes no mercado laboral, numa situação de liberdade económica, que possam ter os seus próprios recursos e decidir sobre a sua própria vida", disse.

Rachel Roumet explicou que, "lamentavelmente, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios" e que a os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 tem como meta a igualdade de género.

"Quer seja nos países europeus ou nos da América Latina e no planeta em geral, nenhum país pode hoje orgulhar-se de ter uma igualdade de género plena. Portanto, os desafios são muito grandes, mas continuamos com muita esperança, com muitos projetos e na luta pela igualdade entre homens e mulheres", afirmou, sublinhando que é importante que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que tudo é possível quando estão unidas.

Por outro lado, Ginette Angulo, responsável pelo departamento de projetos da UE na Venezuela explicou que se procura equilibrar a participação das mulheres de Caracas, "criando meios de subsistência com acesso a serviços básicos", neste caso com um projeto para reabilitar o sistema de resíduos sólidos urbanos ao nível do Distrito da Capital e em sete freguesias.

"Demos às mulheres ferramentas para criarem uma cooperativa e para criarem as empresas ou iniciativas próprias que lhes permitam ultrapassar a brecha da pobreza, obter recursos para melhorar a sua qualidade de vida e a das suas famílias", explicou.

Segundo Ginette Angulo, o projeto será executado em 36 meses e conta com o apoio de quase um milhão de euros da UE, através da ONG Tinta Violeta, da Cooperativa Transformação, Mulheres e Comunidade (Tramuco) e de 52 empreendimentos de mulheres.