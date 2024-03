Já sonha com as suas férias? Não sonhe mais, descubra os Cruzeiros que vão transformar as suas férias de sonho em realidade!

Cruzeiro | MSC Magnifica, saída e chegada a Miami • EUA, desde 684€ por pessoa.

8 Dias | Partidas: de Junho a Setembro de 2024

Cruzeiro | MSC Opera, saída e chegada ao Funchal, desde 734€ por pessoa.

7 Dias | Partidas: de Novembro a Março de 2025

Cruzeiro | MSC World Europa, saída e chegada a Barcelona, desde 753€ por pessoa.

8 Dias | Partidas: de Abril a Outubro de 2024

Cruzeiro | MSC Virtuosa, saída e chegada a Southampton • Reino Unido, desde 922€ por pessoa.

8 Dias | Partida: 31 de Agosto de 2024

Cruzeiro | MSC Euribia, saída e chegada a Copenhaga, desde 1233€ por pessoa.

8 Dias | Partidas: 16 e 23 de Junho e 14 de Julho de 2024

Cruzeiro | MSC Poesia, saída do Funchal e chegada a Copenhaga, desde 1292€ por pessoa.

11 Dias | Partida: 19 de Abril de 2025

Cruzeiro | Costa Diadema, saída e chegada ao Funchal, desde 1319€ por pessoa.

15 Dias | Partidas: 15 e 29 de Outubro de 2024

Cruzeiro | Nieuw Statendam, saída em Roterdão e chegada a Copenhaga, desde 2420€ por pessoa.

14 Dias | Partida: 4 de Maio de 2024

Tanto os preços como a disponibilidade dos cruzeiros indicados estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

