Martínez chama 32 para fazer chegar Portugal ao torneio nas melhores condições

O selecionador Roberto Martínez chamou hoje um grupo alargado de 32 futebolistas para os particulares frente a Suécia e Eslovénia, com o objetivo de fazer chegar Portugal à fase final do Euro2024 nas melhores condições.

"A ideia é termos a máxima informação possível para criarmos uma equipa equilibrada para o Europeu. É isso que vamos fazer com a Suécia e Eslovénia. Vamos dar oportunidades a todos os jogadores para mostrarem o que podem trazer à seleção. Vamos trabalhar taticamente as várias soluções. Temos muitas opções para executar conceitos táticos diferentes e isso, para um treinador, é muito bom", afirmou Roberto Martínez.

O treinador espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a divulgação da lista de convocados para os particulares com Suécia, na quinta-feira, em Guimarães, e na Eslovénia, em 26 de março, num período em que a equipa vai ser dividida em três grupos.

"Vamos ter jogadores que vão participar nos dois jogos. Depois, haverá um grupo que estará só no primeiro jogo e outro grupo que estará só no segundo jogo. Ainda há os jogos de fim de semana dos clubes e, por isso, não podemos divulgar já a formação dos grupos. Faremos isso na segunda-feira", explicou o técnico de 50 anos.

Sobre a participação no Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Roberto Martínez considerou que não há favoritos à conquista do torneio, mas sim sete candidatos, entre eles Portugal.

"O primeiro passo era o apuramento. Agora, precisamos de trabalhar para melhorar e para construir a melhor lista final para o torneio. Para mim, a diferença de chegar longe ou ficar pelo caminho está nos três primeiros jogos. França, Inglaterra, Bélgica, Espanha estão entre os candidatos, assim como Alemanha e Itália. Portugal também. Temos 12 jogadores nos quartos de final da Liga dos Campeões", lembrou.

O selecionador nacional anunciou ainda que existe a possibilidade de a lista final de convocados para o Euro2024 passar de 23 para 25 ou 26 jogadores, decisão essa que poderá ser conhecida e formalizada pela UEFA em abril.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.