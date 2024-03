Livro sobre a Lapinha do Caseiro apresentado hoje no Museu Etnográfico

Foi hoje apresentada, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, o mais recente livro com a chancela dos organismos na dependência da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

‘A Lapinha de Francisco Ferreira – O Caseiro’, coordenado por Margarida Camacho Araújo, directora da Casa-Museu Frederico de Freitas, mais do que um catálogo, traça a história do conjunto emblemático da autoria de Francisco Ferreira.

Na ocasião, a coordenadora da nova obra, que também coordenou o restauro das peças, falou de todo o percurso que culminou no restauro da Lapinha e a sua disponibilização ao público, aspectos que também foram referidos por Lídia Goes Ferreira, directora do Museu Etnográfico da Madeira, e que, desde o início, esteve ligada à aquisição da colecção com mais de 300 peças.

Já o secretário regional de Turismo e Cultura enfatizou, na ocasião, o “acto de generosidade” dos familiares de Francisco Ferreira, ao terem decidido vender à Região o conjunto de peças que compõem a Lapinha do Caseiro, possibilitando, desta forma, que mais pessoas possam apreciar a sua beleza.

Do “longo caminho histórico” desta obra passa a fazer parte, também, a partir de agora, o livro coordenado por Ana Margarida Camacho Araújo, “pequenos contributos” que acabam por compor o que diz ser a “herança cultural” madeirense.

Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, não poupou nos elogios ao trabalho agora vindo a público, sobretudo pela conjugação de vários esforços e o empenho de várias equipas, não só dos dois museus envolvidos, mas também de outras entidades.

Francisco Ferreira, o 'Caseiro', nasceu na freguesia do Monte a 11 de Outubro de 1848. Artista autodidacta, cedo demonstrou aptidão para talhar a madeira, esculpindo desde os seus 14 anos e tornando-se santeiro de profissão. A obra da sua vida foi, de facto, o presépio iniciado na sua juventude, e no qual trabalhou até morrer, em 1931, tinha então 82 anos.