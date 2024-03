JPP defende que Madeira precisa de um Museu da Música Tradicional da Madeira

O Juntos Pelo Povo torna a defender a necessidade de ser criado um Museu da Música Tradicional da Madeira. Esta é uma reivindicação antiga, dado que já constou de um projecto de Resolução apresentado em 2018 e chumbado pelo PSD. Todavia, o partido quer recordar a importância da preservação da herança cultural e histórica que representa a música tradicional madeirense.

São muitos e de elevada qualidade os grupos musicais existentes na nossa Região que mantêm vivo tudo aquilo que ainda não foi possível “proteger”. Patrícia Spínola, vice-Presidente do Grupo Parlamentar do JPP

O JPP pretende que seja criado um espaço onde se reúnam recursos provenientes da recolha, inventariação e catalogação deste património material e imaterial com vista ao desenvolvimento de trabalhos científicos de etnomusicologia, antropologia, etnografia, história e sociologia, fruto destas experiências culturais. Além disso, considera que deve existir uma parte dedicada à origem dos instrumentos tradicionais madeirenses, várias salas para abordar os instrumentos, os aerofones, os cordofones e os membranofones, uma área dedicada às figuras importantes da música tradicional e um espaço para a música madeirense na atualidade e no mundo, com exposições

Patrícia Spínola recorda que a Associação Xarabanda tem este projecto suspenso por falta de compromisso efectivo dos governantes.

"Ouvir música tradicional é associar-lhe vozes e rostos de um povo, quase sempre anónimo. Sem um espaço digno onde se possa guardar este património, onde se possa homenagear e preservar esse espólio inerente à música e aos seus instrumentos tradicionais, não será possível manter viva esta memória para sempre", termina.