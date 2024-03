Bragança dá vitória à AD

A coligação AD venceu as eleições no distrito de Bragança, com 40,01% dos votos dos 72.673 votantes que foram às urnas neste domingo de eleições legislativas nacionais. Com estes resultados, consegue eleger dois dos três deputados.

O PS consegue o terceiro deputado, após alcançar 29,64% dos votos, deixando o Chega a grande margem, com 18,19%. A surpresa neste distrito foi o ADN - quiçá fruto da confusão muito falada entre as siglas -, pois este partido conseguiu ser o quarto mais votado, com 2,18%, quando nas eleições de 2022 nem sequer tinham concorrido.

Em branco ficaram 890 boletins e nulos 972 boletins, números apenas superados pelos votos do BE (1.404 votos) e IL (1.245 votos).