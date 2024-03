Nacional com duas alterações frente ao Santa Clara

O treinador do Nacional da Madeira, Tiago Margarido, procedeu a duas alterações no onze que vai a jogo diante o Santa Clara. Na deslocação aos Açores, assumem a titularidade André Sousa e Paulo Vítor por troca com Luís Esteve e Jordi Pola.

Eis o ‘onze’ do Nacioanl: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Paulo Vítor e José Gomes; Danilovic, André Sousa e Carlos Daniel; Gustavo Silva, Chuchu Ramirez e Witi.

No banco de suplentes estão: Rui Encarnação, Diga, Jordi Pola, Shatri, Ruben Macedo, André Sousa, Jota, Marakis e Dudu.

O Santa Clara-Nacional, que se joga às 14 horas deste domingo, pode ser seguido na SportTV +.