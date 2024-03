Primeiras 600 habitações do Programa Renda Acessível são atribuídas até ao final do ano

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, adiantou que as primeiras 600 habitações do Programa Renda Acessível vão ser atribuídas até ao final do ano.

Apesar da entrega estar prevista para o primeiro semestre deste ano, o governante explicou que ainda falta proceder à aprovação do regulamento do programa. “As inscrições já estão feitas e, neste momento, vamos aprovar o regulamento, que é preciso ter. Até ao final do ano as casas vão estar construídas e pensamos que após isso iremos fazer a atribuição nos termos do regulamento ”, referiu.

Na visita à obra da construção de uma estrutura residencial, na Rua do Til, no Funchal, Miguel Albuquerque explicou ainda que o facto do Governo Regional estar em gestão não vai impedir a atribuição e entrega das habitações.

“O parecer da procuradoria do Tribunal de Contas é muito explícito e muito claro. Como o PRR tem um prazo de execução determinado é fundamental fazer essa execução. Por isso, isso insere-se na concretização do PRR”, concluiu.