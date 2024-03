Bom tempo, mas com ameaça de 'capacete' e chuva

O Arquipélago da Madeira estará hoje com "céu geralmente muito nublado, sendo em especial por nuvens altas até ao fim da manhã", prevê o IPMA.

Contudo, há "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir da tarde, mais prováveis nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira", acrescenta.

Quanto ao vento soprará "fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul, rodando gradualmente para norte/noroeste".

No Funchal, em especial, o "céu em geral muito nublado, sendo em especial por nuvens altas até ao fim da manhã" e o "vento fraco (inferior a 15 km/h)" são as previsões.

Já no mar, na costa Norte poderá ter "ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros" e na costa Sul as "ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros" devem dar às praias.

A temperatura da água do mar rondará os 18/20º Celsius.