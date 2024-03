Veja o vídeo do Festival de Folclore Português em Londres

Várias dezenas de emigrantes madeirenses participaram no Festival de Folclore Português, que decorreu, ontem, no centro de Londres.

O festival decorreu no Scalabrini Fathers Centre e participaram quatro grupos de folclore ligados à comunidade portuguesa no Reino Unido, além de um grupo folclore convidado, o Rancho Folclórico da Macieira da Lixa, do concelho de Felgueiras.

O primeiro grupo a actuar foi o grupo de folclore 'Amigos de Portugal'. Seguiram-se: o grupo de folclore 'A Família', o grupo de folclore 'Típico Português', o grupo de folclore 'Tradições de Portugal' e, por último, o grupo convidado da Macieira da Lixa.

Dois dos grupos participantes neste festival são dirigidos por duas emigrantes madeirenses. O grupo folclore 'Típico Português' é dirigido por Zita da Silva, natural da Serra Água e Irene Freitas, natural de Santa Cruz, dirige o grupo de folclore 'Tradições de Portugal'.

O festival foi organizado por dois emigrantes portugueses: José Sousa, originário da ilha da Madeira, e Domingos Cabeças, do continente.

O certame contou com a presença do Cônsul Geral de Portugal em Londres, Luís Leandro da Silva, do Adito Social da Embaixada de Portugal no Reino Unido, Fernando Sousa, dos conselheiros das comunidades portuguesas, António Cunha e João Cruz e ainda da vereadora da cultura da Câmara Municipal de Felgueiras, Ana Medeiros.

Foi perante uma sala completamente cheia que os emigrantes assistiram à participação dos cinco grupos nesse festival, onde não faltaram os comes e bebes típicos portugueses.