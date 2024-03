Nacional com duas novidades no onze para o jogo desta tarde

Nacional entra hoje em campo, a partir das 14 horas, para tentar reforçar o terceiro lugar que ocupa na Liga Sabseg (II Liga), assim como não descolar do segundo classificado o AVS.

No Estádio da Madeira os alvinegros medem forças com o Académico de Viseu, numa partida referente à 25.ª jornada da II Liga, e onde o técnico Tiago Margarido voltou a ‘mexer’ no onze inicial, em relação ao último encontro onde os madeirenses venceram a Oliveirense por 1-0.

Assim sendo para o encontro desta tarde o Nacional apresenta-se com duas alterações, ou seja, a entrada de Danilovic e de Chuchu Ramirez para os lugares de André Sousa e Dudu.

Eis a equipa inicial dos nacionalistas: Lucas França, João Aurélio, Jordi Pola, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves, Witi, Carlos Daniel, Gustavo Silva e Chuchu Ramirez.

Quanto à formação de Viseu irá apresentar-se com o seguinte ‘onze’: Gril, André Almeida, Arthur Chaves, Samba Koné, Gautier, Soriano Mané, Miguel Bandarra, Henrique Gomes, Marquinho, Martim Ferreira e André Clovis.

Diogo Rosa, de Beja, é o árbitro escolhido para esta partida, com André Botelho e Fábio Monteiro a serem os seus auxiliares. Já no VAR estarão Rui Oliveira e Rui Silva.

De referir que o Nacional quer continuar a sua senda positiva nos jogos em casa, onde já não perder há 11 jogos, facto que, em muito, tem sido fulcral para que a colectividade esteja há muito na luta pelos lugares de subida ao escalão principal do futebol português, I Liga.