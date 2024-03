Fábio Veríssimo é o árbitro do Santa Clara-Nacional

O conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta tarde as equipas de arbitragem que estarão n 26.ª jornada da I e II Liga.

Entre as nomeações da secção profissional do CA destaque para o árbitro de Leiria, Fábio Veríssimo que foi o escolhido para estar no encontro entre Santa Clara e Nacional, curiosamente o primeiro e o terceiro classificados da II Liga.

A partida que está agendada para domingo às 13 horas (14 horas na Madeira), no Estádio de São Miguel, e com o árbitro leiriense a ajuizar pela quinta vez, esta época, um jogo da II Liga. Pedro Martins e Hugo Marques serão os árbitros auxiliares enquanto no VAR estarão André Narciso e Vasco Marques.

Quanto à outra colectividade madeirense na II Liga, o Marítimo, recebe no sábado, pelas 15h30 no seu estádio a visita da União de Leiria. Para esta partida Cláudio Macedo, de Braga foi o árbitro nomeado e irá contar com Fábio Silva e José Pereira como assistentes. No VAR estarão Pedro Ferreira e Andreia Sousa.