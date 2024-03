Marítimo defronta Tondela com duas novidades no 'onze'

O Marítimo entra daqui a pouco, pelas 11 horas, no Estádio João Cardoso onde irá medir forças com o Tondela em partida agendada para a 25.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga).

Depois do empate na última jornada diante do Belenenses, no seu Estádio, os verde-rubros procuram voltar aos triunfos no campeonato, e de forma a continuar na corrida pela tão desejada subida à I Liga.

Neste encontro o técnico Fábio Pereira procedeu a duas alterações na equipa principal, em relação ao último encontro diante da formação do Restelo. Assim sendo, no eixo da defesa Igor Júlião está de volta, após ter cumprido castigo, relegando Tomás Domingos para o banco de suplentres. Já no meio-campo René Santos está de regresso à titularidade por troca com Diogo Mendes.

A formação maritimista irá apresentar-se com o seguinte ‘onze’: Amir, Igor Júlião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Guirassy, René Santos, Euller, Bruno Xadas, Lucas Silva e Higor Platiny.

Quanto à equipa do Tondela irá apresentar-se com: Ricardo, Bebeto, Ricardo Alves, Lucas Mezenga, Lucas Barros, Hélder Tavares, Yaya, Costinha, Luan Farias, Roberto e Xavier.

O árbitro para esta partida é João Pedro Afonso, de Bragança, que conta com Filipe Fernandes e Alexandre Ferreira como seus auxiliares. João Gonçalves e Ângelo Carneiro estarão no VAR.

De referir que o Marítimo ocupa actualmente o quarto lugar da classificação com 42 pontos, enquanto o Tondela é sétimo com 36 pontos.