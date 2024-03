Curral das Freiras assinala 234.º aniversário com futuro em debate

Curral das Freiras, cuja origem remonta há 458 anos, quando as freiras do Convento de Santa Clara, para fugir de piratas que invadiam o Funchal, se refugiaram no meio da ilha e das montanhas em 1566, só 234 anos depois veriam aquele vale recôndito da ilha da Madeira reconhecido como freguesia em 1800, celebra precisamente hoje essa efeméride. Hoje é dia de reflexão sobre o presente e o futuro, sem descurar o passado, que tem sido marcado pelo isolamento.

O 'Curral', como todos o chamam, é a maior freguesia em dimensão do concelho de Câmara de Lobos, com uma área de 25,07 km², mas é a menor em termos de dimensão da população, que em 2021, segundo os Censos, atingiu o número mais baixo em 100 anos (em 1920 eram 1.476). Contabilizaram-se há três anos 1.580 habitantes, quando em 2011 eram 2.001 habitantes (2011), tendo a sua densidade populacional passado de 79,8 habitantes/km² para 63,02 hab/k2.

Desde que são feitos os Censos em 1864, ou seja 64 anos depois da elevação do Curral das Freiras a freguesia, habitavam aquele vale recôndito um total de 933 habitantes e esta tem sido flutuante, tendo atingido nos Censos de 1970 o seu máximo histórico de 2.705 habitantes. Isto dava uma densidade populacional de 107,89 habitantes/km².

Ou seja, claramente que a freguesia tem um problema populacional que coloca em causa o seu futuro, pois a idade média dos seus habitantes degrada-se à vista das estatísticas, pois em 1991 era de 30,72 anos e 30 anos depois era 15 anos mais velha, com 45,64 anos. Em 2001 a população dos 0 aos 14 anos ascendia a 424, mas em 2021 baixara para 159, uma redução de 62,5% no espaço de 20 anos, quando no mesmo período a população idosa (65 anos ou mais) aumentou 55,8% de 197 para 307 pessoas.

Ainda que em termos de habilitações literárias a freguesia tenha mudado muito, e para melhor, o problema da fixação da população continua a ser dramático. Para se ter uma ideia, em 2001, havia 744 pessoas sem os primeiros 4 anos de escolaridade completas. Em 2021 já tinha diminuído para 744 pessoas, menos 46,1% em 20 anos. Neste período, os habitantes com o Ensino Secundário e pós secundário passou de 20 para 222, um crescimento de 1.010% e a população com Ensino Superior completo passou de 3 para 53, uma impressionante evolução de 1.666,6% no espaço de duas décadas.

Aliás, o tema mais recorrente no passado, no presente e, seguramente, no futuro seja o facto da ligação ao Curral das Freiras ser feita, ainda hoje, por uma única estrada que não até à freguesia vizinha (Jardim da Serra) do seu concelho, Câmara de Lobos, mas como todos sabem ao Funchal, o que mantém a freguesia num pitoresco isolamento e faz da agricultura a actividade principal, isto quando a sua população, como já vimos, nunca foi tão bem formada. E na freguesia não há empregos para fixar as pessoas. A solução tem sido, para muitos, a migração ou a emigração.

Foto DR/Junta de Freguesia do Curral das Freiras

A construção de um atractivo turístico, o polémico teleférico, é o tema do momento e, seguramente, não deixará de estar, uma vez mais, em destaque neste dia 17 de Março de 2024. Aliás, deverá ser o tema principal das intervenções previstas.

O programa de celebração é o habitual: às 08h30 terá lugar a Missa Solene na bicentenária Igreja do Curral das Freiras, seguindo-se às 10h00 a Sessão Solene, com homenagem aos antigos autarcas no Auditório do Curral das Freiras, onde seguramente as preocupações dos curraleiros serão tidas em conta.

Outros temas em agenda

09h00 às 12h00 a CMF promove, a propósito do 'Mês da Proteção Civil 2024', um exercício/simulacro 'Carnival 2024', no Pináculo, em São Gonçalo.

'Março Mês da Protecção Civil' terá grande exercício no Pináculo No âmbito do 'Março Mês da Protecção Civil', presentemente a decorrer e organizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, acontece, neste domingo, o exercício/simulacro 'Canavial 2024', no Pináculo, São Gonçalo, das 9 às 12 horas, em que se objectiva o treino estruturado de procedimentos operacionais com cenário previamente definido e simular a intervenção num cenário operacional o mais próximo possível a um acidente real.

Às 11h00 a Quinta Pedagógica dos Prazeres promove a XI Edição Mostra de Espantalhos.

Às 11h00 começa o Porto Santo Nature Trail 2024, com a partida do Kids Trail Porto Santo (Parque de merendas dos Salões; junto aos viveiros do IFCN), sendo às 12h00 a cerimónia de Entrega de Prémios.

Às 14h00 começa o Santa Clara - Nacional para a II Liga, no Estádio de São Miguel, nos Açores.

Às 16h00 assinala-se o 562.º aniversário da Ribeira Brava, com Missa em Honra do Padroeiro São Bento, às 18h30 começa a actividade musical, com Paulo Amaro, e às 19h30, com Micaela Setim, a dar voz ao Fado Tradicional.

Às 17h00 o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo acolhe o 11.º Concerto do ciclo de Concertos Comentados.

Às 17h00 começa o Francisco Franco - CAB para a Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão da Francisco Franco.

Às 18h00, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe mais um concerto do XXXVII Festival de Música da Madeira, num recital de flauta e piano.

Às 18h00 a Associação de Bandolins da Madeira apresenta o 'Youth and Tech', no auditório do Fórum Machico.

Efemérides

Hoje o dia 17 de Março de 2024 assinala-se o Dia de São Patrício, feriado tradicional irlandês que se expandiu pelo mundo e onde comida farta, músicas, festas e bebidas verdes, nomeadamente cerveja, não faltam. O trevo de três ou de quatro folhas? "A planta já era considerada pelos povos nativos irlandeses (celtas) como um símbolo de boa sorte", conforme se pode ler aqui. "Por isso, conta a lenda que, para conseguir explicar a Santíssima Trindade aos pagãos, São Patrício usou o trevo como uma metáfora. Deus seria como o trevo de três folhas: uma unidade que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo".

Ora, segundo, o povo celta, "encontrar um trevo com quatro folhas, e não apenas três, é um sinal de boa sorte. Os druídas acreditavam que o trevo de quatro folhas simbolizava a boa fortuna, e quem o possuísse passaria a ter a sorte dos deuses e os poderes da floresta. Segundo as crenças, as quatro folhas significam esperança, fé, amor e sorte, ou as quatro fases da lua, as quatro estações do ano ou os quatro elementos da natureza". Siba mais aqui.

1756 - O Papa Bento XIV canoniza a portuguesa Santa Joana, filha de D. Afonso V.

1919 - Nasce Nat King Cole, nome artístico de Nathaniel Adams Coles, musico norte-americano.

1928 - As Polícias de Informação de Lisboa e do Porto são fundidas e colocadas sob a mesma tutela, abrindo caminho à criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, primeira designação da PIDE.

1938 - Nasce Rudolf Hametovich Nureyev, bailarino russo que viria a ser um ícone da dança na segunda metade do séc XX.

1939 - É assinado o Pacto Ibérico entre as ditaduras de Portugal e de Espanha.

1942 - É lançado à água o primeiro petroleiro português, o Sam Brás, o maior navio construído no país.

- Holocausto. Começa a deportação dos judeus de Lubliana para o campo de extermínio de Belzec.

1943 - Holocausto. A Bulgária opõe-se à deportação dos judeus pelas forças nazis, revogando o decreto que impunha o uso da estrela de David.

1945 - Nasce a cantora brasileira Elis Regina de Carvalho Costa.

1946 - Estreia-se na revista francesa "Vaillant" nº.56 uma série intitulada "Placid et Muzo" (Plácido e Mosca).

1948 - O Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam um acordo económico, social e militar.

1969 - Toma posse a primeira-ministra israelita Goldie Mabovitch, Golda Meir.

1975 - Posse do Conselho da Revolução, em Lisboa.

1976 - Morre, aos 69 anos, o cineasta e encenador italiano Don Luchino Visconti, conte (count) di Modrone, realizador de "Obsessão", "Senso" e "Morte em Veneza".

1978 - Alberto João Jardim assume a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira.

1988 - O Senado espanhol aprova o projeto de Lei que abre a televisão à iniciativa privada.

1990 - É aprovada a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres. (Lei n.º 10/90)

1993 - Morre, com 75 anos, o historiador António José Saraiva, antigo investigador no Centre National de la Recherche Cientifique de Paris, professor da Universidade de Amesterdão e da Universidade Nova de Lisboa, autor de "A Cultura em Portugal".

1996 - Morre, aos 82 anos, o cineasta francês René Clement.

- Reeleição do Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, com 92,7 por cento dos votos. O resultado é contestada pela oposição.

1997 - O primeiro grupo de deputados da UNITA ocupa os lugares de que dispõe no Parlamento angolano.

2002 - O PSD vence as eleições legislativas em Portugal com 40,12% dos votos. A Assembleia da República passa a ter uma maioria de centro-direita, graças ao resultado do CDS/PP, 8,75%, que consegue manter o peso eleitoral alcançado nas legislativas de 1999, apesar de perder um deputado.

2003 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, ameaça o Iraque de guerra se o Presidente Saddam Hussein e os filhos não deixarem o país em 48 horas.

2004 - A multinacional canadiana Bombardier anuncia o encerramento da fábrica na Amadora.

2006 - O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães pronuncia Fátima Felgueiras pela prática de 23 crimes de que estava acusada. A autarca é proibida de sair do país e intimada a entregar o passaporte brasileiro.

2007 - Investidura do novo governo de unidade nacional palestiniano, da Fatah e do Hamas, tendo como primeiro-ministro Ismail Haniyeh.

- Entra em vigor a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, lançada em 2002 pela UNESCO, e aprovada em 20 de outubro de 2005, em Paris.

- A curta-metragem de animação "História Trágica com Final Feliz", de Regina Pessoa, conquista o Grande Prémio do Júri do South by Southwest Film Festival, em Austin, no Texas.

- Morre, com 87 anos, o tenor suíço Ernst Haefliger.

2008 - O ministro da Defesa da Albânia, Fatmir Mediu, demite-se na sequência da explosão de um depósito de munições, perto de Tirana, que provocou pelo menos 15 mortos e 300 feridos.

- Os confrontos na cidade de Kosovska Mitrovica, norte do Kosovo, entre nacionalistas sérvios e forças internacionais, fazem pelo menos 140 feridos, dos quais 27 polícias polacos da MINUK e 20 soldados franceses da KFOR.

2011 - Líbia: Resolução das Nações Unidas que autoriza a NATO a bombardear as forças leais a Muammar Khadafy.

2013 - Morre, aos 91 anos, André Fontaine, jornalista e diretor do diário francês Le Monde entre 1985 e 1991.

2014 - O parlamento da Crimeia aprova uma resolução a declarar-se independente da Ucrânia e pede oficialmente a anexação da península à Rússia.

- O tenista João Sousa sobe ao 42.º lugar do "ranking" mundial, o melhor de sempre de um português, no culminar de uma semana em que passou à segunda ronda do torneio norte-americano de Indian Wells.

- No Brasil, a operação Lava Jato é iniciada pela Polícia Federal. Dezassete pessoas são presas, incluindo Alberto Youssef, "doleiro" (pessoa que faz de forma ilegal o câmbio de dinheiro) suspeito de comandar o esquema.

2017 - Morre, aos 87 anos, o poeta e dramaturgo Derek Walcott, Prémio Nobel da Literatura em 1992.

2018 - A Rússia anuncia a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council no país, consequência da reação de Londres ao envenenamento no Reino Unido de um antigo espião russo e da filha.

2020 - Covid-19: O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que Portugal vai suspender as ligações aéreas de fora e para fora da União Europeia, a partir das 00:00 do dia 19, e por um período de 30 dias.

- O número de casos no concelho de Ovar duplica em 24 horas. Município entra em quarentena geográfica e o Governo declara estado de calamidade pública, que vigorará até 02 de abril.

- É adiada a 16.ª edição do Europeu de 2020 de futebol para 2021, por causa da pandemia de Covid-19, na primeira grande 'interrupção' no futebol desde a II Guerra Mundial.

- O Governo português decreta a requisição civil no Porto de Lisboa por considerar que não estão assegurados os serviços mínimos na greve dos estivadores, pondo em risco o abastecimento de Lisboa, Açores e Madeira

- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordam a interdição de entradas "não essenciais" em território europeu por 30 dias.

- O governo britânico anuncia um fundo de 330 mil milhões de libras (364 mil milhões de euros) para ajudar as empresas e a economia britânica a resistir aos efeitos da pandemia.

- O Governo de Macau impõe quarentena de 14 dias a quem chega ao território, com exceção dos oriundos da China continental, Taiwan e Hong Kong.

- O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, declara o estado de emergência em saúde em todo o território nacional, por causa do surto do novo coronavírus, ainda não existem casos registados no país.

- O Brasil regista a primeira morte causada pelo novo coronavírus.

2023 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de captura contra o Presidente russo, Valdimir Putin, por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

Foto Friemann / Shutterstock.com

- Tribunal Penal Internacional emite um mandado para a detenção de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes às de Valdimir Putin.

Este é o septuagésimo sexto dia do ano. Faltam 289 dias para o termo de 2024.

