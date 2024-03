Cristina Clara encantou no Funchal

A artista portuguesa Cristina Clara apresentou-se, na noite desta sexta-feira, 15 de Março, pela primeira vez no Funchal, trazendo o fado e a canção tradicional portuguesa em diálogo com os sons do Brasil e de Cabo verde.

Depois de ter sido finalista no Festival da Canção RTP, Cristina Clara apresentou o seu disco ‘Lua Adversa’ e algumas novidades na Madeira.

Pelas 21 horas deste sábado, 16 de Março, há novo concerto no CCIF - Centro Cultural e de Investigação do Funchal.