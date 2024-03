Candidatura de Manuel António Correia divulga vídeo de acções de campanha

A candidatura de Manuel António Correia divulgou este domingo, junto da comunicação social, um breve vídeo que demonstra as acções de campanha do candidato rumo às eleições internas do PSD, marcadas para 21 de Março.

O vídeo mostra claramente a adesão entusiástica à sua candidatura em diversos momentos, refletindo a diversidade e abrangência das iniciativas de contacto direto com os militantes. Manuel António Correia tem sido incansável na sua abordagem eclética, envolvendo-se pessoalmente com os membros do partido em toda a ilha da Madeira. A sua candidatura representa uma nova visão e um compromisso renovado com os valores fundamentais do PSD e os interesses dos madeirenses. Candidatura de Manuel António Correia