Albuquerque recusa debate com Manuel António

O ainda presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, e candidato às eleições internas do partido que acontecem a 21 de Março, não aceita o desafio de Manuel António Correia, seu único adversário nesta corrida pela liderança dos social-democratas madeirenses, para um debate sobre o futuro do partido e da Região.

Albuquerque rejeitou esse desafio por não querer "lavar roupa suja em público" no que toca às questões internas da estrutura partidária. Na sua opinião, o esclarecimento dos militantes passa muito pelo "contacto pessoal".

Diz, também, ser "paradoxal" e "contraditório" dizer que o PSD está divorciado da sociedade madeirense, como afirmou Manuel António Correia, na entrevista publicada hoje no DIÁRIO. E justifica essa sua opinião com as sucessivas vitórias que o partido tem conseguido na Madeira. "Se o partido estivesse divorciado, nós perdíamos as eleições e não teríamos ganho", sustentou Miguel Albuquerque.