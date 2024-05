CDU diz que "Madeira não pode continuar a ser campeã das desigualdades em Portugal"

A CDU realizou uma iniciativa da campanha eleitoral, nesta segunda-feira, em que foram destacados "os níveis extremos de desigualdade e injustiça social que se vive na Região Autónoma da Madeira".

Edgar Silva, cabeça-de-lista da CDU às Eleições Legislativas Regionais, afirmou que "a Madeira não pode continuar a ser campeã das desigualdades em Portugal".

Junto às malas que "simbolizam milhares de pessoas que, nesta terra, perderam a habitação", Edgar Silva explicou que "cada uma daquelas malas tornam presente dramas e o clamor de tantas famílias que foram vítimas de acção de despejo".

"Cada uma das malas invoca tantas famílias a quem o banco usurpou a casa, as famílias que, depois de muitos sacrifícios, depois de um empréstimo bancário para compra de uma casa, ficaram sem moradia. Cada uma das malas aqui representa milhares de famílias que não conseguem arrendar uma casa nestas ilhas, onde um arrendamento custa 800 e mil euros. Cada mala traz a esta rua milhares de famílias que estão na lista de espera para um arrendamento social", acrescenta.

De acordo com Edgar Silva, a crise no acesso ao direito à casa está a ampliar brutalmente as injustiças sociais na Madeira e no Porto Santo: "esta Região já tinha as maiores desigualdades sociais do País, mas com o problema habitacional as injustiças sociais ainda se estão a tornar mais extremadas e ainda mais fundas as desigualdades sociais".

Segundo Edgar Silva, "o problema habitacional confirma na Madeira e no Porto Santo o fracasso da política social do governo, que cometeu a proeza de fazer com que alugar uma habitação, e, mais ainda, comprar casa, seja um privilégio de poucas famílias, um direito apenas para quem tem muito dinheiro".

Para a CDU, "este é o maior fracasso da governação PSD/CDS, que está exposto na extensa lista de espera de milhares de famílias que nesta terra não conseguem uma moradia para uma vida digna".