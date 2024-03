Está agendada para hoje, pelas 18 horas, no Largo do Chafariz, n.º 14, a inauguração da sede de candidatura de Manuel António Correia à liderança do PSD/Madeira.

"Conheça este projeto que apresenta uma solução política responsável, estável e credível para o PSD e para a Região Autónoma da Madeira", indica o convite emitido pela candidatura.