“Apesar das sondagens positivas nada está ganho”, afirma Manuel António

Na recta final da campanha para as Legislativas Nacionais, que decorrem no próximo domingo, Manuel António Correia reitera e reforça o apelo ao voto dos madeirenses e porto-santenses na coligação ‘Madeira Primeiro’.

“As eleições do próximo domingo são decisivas para o nosso futuro colectivo. Apesar das sondagens positivas nada está ganho. Reitero e reforço o pedido para o voto na candidatura ‘Madeira Primeiro’ para defesa dos nossos interesses”, disse aquele que é também candidato às eleições internas do PSD-Madeira, que recorreu à sua página oficial de campanha para deixar este apelo ao eleitorado da Madeira e do Porto Santo.

O social-democrata defendeu “uma mudança de governo em Portugal” e lembrou que os socialistas e a Esquerda “delapidaram os serviços públicos”.