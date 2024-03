Londres quer impedir controlo dos jornais britânicos por estrangeiros

O Governo britânico anunciou hoje a intenção de legislar para impedir a aquisição de jornais britânicos por estrangeiros, declarou o Secretário de Estado Stephen Parkinson, num contexto da polémica em torno da aquisição do conservador Daily Telegraph.

O anúncio, feito na Câmara dos Lordes, surge no momento em que o governo interveio para rever o processo de venda do grupo de media The Telegraph, em nome do "interesse público", perante a perspetiva de uma aquisição por um consórcio americano-emirati.

A perspetiva de uma tal aquisição suscitou preocupações entre os deputados conservadores, dada a proximidade ideológica com a maioria no poder do jornal, que é propriedade da família Barclay desde 2004, bem como entre os defensores da liberdade de imprensa.

O banco britânico Lloyds, credor do Barclays, pôs à venda, em outubro passado, o grupo "The Telegraph", que inclui o diário conservador The Telegraph e o semanário Spectator, para pagar as pesadas dívidas de cerca de 1,2 mil milhões de libras (1,38 mil milhões de euros).

No entanto, no final de 2023, uma joint-venture entre o fundo americano Redbird e o fundo de investimento em meios de comunicação social de Abu Dhabi (IMI), denominada Redbird IMI, chegou a um acordo com a família para pagar a sua dívida - que existe desde dezembro passado - em troca de assumir o controlo do grupo.

Mas, a Redbird IMI garantiu que o fundo dos Emirados seria apenas um "investidor passivo", mesmo assim não conseguiu tranquilizar a classe política.