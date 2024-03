Compostor permite à comunidade universitária transformar resíduos orgânicos em adubo natural

A vereadora da CMF, que tutela o ambiente, Nádia Coelho, realizou hoje uma visita inaugural com os serviços do Departamento de Ambiente ao Compostor Comunitário instalado na Universidade da Madeira.

Este compostor resulta de uma iniciativa conjunta entre o município do Funchal e a Universidade da Madeira, expressando um compromisso para a construção de uma cidade mais verde e ecologicamente mais consciente.

Segundo Nádia Coelho, o Compostor Comunitário da UMA permite à comunidade universitária transformar os seus resíduos orgânicos em adubo natural. O sistema é composto por três compartimentos (1m3 cada) onde os resíduos são depositados e decompostos por microrganismos.

Com a devida manutenção e monitorização efectuada pela própria Universidade da Madeira, o composto resultante será utilizado como adubo natural nos jardins e hortas universitárias, proporcionando benefícios ambientais e agrícolas.

Refira-se ainda que, actualmente, a autarquia dispõe de um total de nove compostores, seis instalados nos Conjuntos Habitacionais da Quinta Falcão I e IV, Santo Amaro, Ribeira Grande, Hospital e Viveiros, os quais servem cerca de 200 famílias e cerca de 532 moradores, um no Regimento de Guarnição nº3, um no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família no Funchal e este, na Universidade da Madeira.

Já foram produzidos 2 903 kg de composto, o que corresponde a 17 418 kg de resíduos orgânicos valorizados, evitando assim que fossem encaminhados para a Estação da Meia-Serra.

A compostagem comunitária surge como uma solução de tratamento local dos biorresíduos, permitindo reduzir os custos e diminuir também os impactos ambientais associados. O modelo proposto de compostagem comunitária é baseado nas boas práticas de gestão de resíduos sólidos.

Mais um passo está a ser dado para a promoção do tratamento local dos biorresíduos e da circularidade deste importante fluxo, indo ao encontro do compromisso da Câmara do Funchal com a sustentabilidade ambiental.