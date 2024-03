Saiba o que dizem os jornais nacionais

Público:

- "Eleições legislativas: País preso há 20 anos entre a economia e o défice. Interior perdeu nove deputados desde 1991"

- "Um quarto dos bebés nascidos em 2022 são filhos de mãe estrangeira"

- "Em contexto clínico - Psicadélicos podem reduzir crenças patológicas"

- "Turismo - Vão abrir até final de 2024 pelo menos 60 novos hotéis"

- "Entrevista: 'Não vejo futuro para a democracia liberal na Rússia'. Investigador José Pedro Teixeira Fernandes fala sobre o regime de Putin"

- "Óscares: O ano de todos em todo o lado ao mesmo tempo"

- "Habitação - Loreto, crónica fotográfica de um despejo anunciado"

- "Golpe das Caldas. Avelino Rodrigues: 'Eu vi uma luz ao fundo do túnel'"

Jornal de Notícias:

- "Norte e centro vestem-se de branco"

- "Acidentes na estrada com animais selvagens duplicam em quatro anos"

- "Entrevista. Plano da DGS para enfrentar pandemias pronto até outubro - Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde"

- "Luto prolongado e vício do jogo são doenças mentais"

- "Sporting - Amorim garante leões na máxima força em Arouca"

- "Benfica - Schmidt quer sacudir crise na receção ao Estoril"

- "AM Porto - Espinho tem o maior desperdício de água"

- "Aeroporto - Mafioso veio ver os netos jogar futebol e foi detido"

- "Rússia - Putin com reeleição presidencial garantida"

- "Hollywood - 'Oppenheimer' promete noite arrasadora nos Oscars"

- "Notícias Magazine - Sara Correia. Fado que cresceu no bairro de Chelas"

Diário de Notícias:

- "Aumento das infeções sexualmente transmissíveis não pode levar 'à quebra do anonimato'"

- "As Legislativas de A a Z"

- "Apoios sociais - Crianças e jovens em risco têm vindo a aumentar"

- "Onde estava há 50 anos? José António Santos, técnico de vendas"

- "Internacional - Navio da Open Arms leva 200 toneladas de ajuda para Gaza"

- "Cinema - Vamos sobreviver a estes Óscares sem surpresas?"

- "Notícias Magazine - Sara Correia. De Chelas para o fado"

- "Análise - Germano de Almeida: Temos de acordar"

Correio da Manhã:

- "Droga do amor faz nova vítima"

- "Marcelo: 'Ninguém pode substituir a vontade popular"

- "Princesa Kate: Desaparecimento misterioso"

- "Criminalidade: PJ caça mafioso e 'doutor' dos traficantes"

- "Queixa-crime: Casal revoltado com perda de bebé"

- "Identificados: Funcionários do fisco vão andar de uniforme"

- "Sporting: Amorim aposta em todas as frentes"

- "Benfica: Schmidt atira culpas aos avançados"

- "Eleições no FC Porto: André Villas-Boas mantém vantagem"

- "Transnístria: A última tentação de Putin"

A Bola:

- "As mudanças no ataque do Benfica: Schmidt chora por Gonçalo Ramos"

- "O melhor é ganhar, diz Amorim: 'Já não consigo dizer o que é decisivo'"

- "Golaço de Banza [Braga] anulado ao microfone e Vitória [de Guimarães] a 3 pontos"

- "FC Porto: Maldição inglesa para superar"

Record:

- "Assume insatisfação com o trio: Schmidt atira aos avançados"

- "Amorim deixa promessa para 'jogo decisivo': 'Vamos estar no máximo'"

- "Pinto da Costa crente na eliminação do Arsenal: 'Sérgio não teme ninguém'"

- "Presidente garante: 'Estamos a construir equipa de futuro'"

- "Nuno Lobo: 'Samuel Portugal pagava o futsal'"

- "Pela primeira vez na Liga e com polémica: Árbitro explica anulação de golo"

- "Futebol Feminino: Bis de Brittany [Torrense 0-3 Sporting]"

O Jogo:

- "Pinto da Costa confiante na passagem aos 'quartos' da Champions: 'Equipa dá toda a esperança'"

- "'O nosso treinador já deu garantias de que não teme qualquer adversário'"

- "Finalização - Quando o luso-brasileiro marca, os portistas ganham. Galeno é o amuleto dos dragões"

- Benfica-Estoril 20h30. Técnico está firme na Luz, antes de novo teste de fogo - Schmidt critica pontas-de-lança"

- "Arouca-Sporting 18H00. Inácio e Pedro Gonçalves recuperados - Amorim confirma ser impossível manter ritmo"

- "V. Guimarães-Famalicão 1-0. Vitória aproxima-se do grande rival do Minho - Jota Silva contraria desperdício"

- "Rio Ave-Braga 0-0. Inédito na I Liga - Árbitro anula e explica decisão aos adeptos - Pecado original na obra-prima de Banza"

- "Boavista 1-Moreirense 0. Reisinho coroado no Bessa"

- "Vizela 2-Farense 1"