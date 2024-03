Nuno Batista enaltece trabalho de Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus

No âmbito do galardão obtido no World Travel Awards em que o Porto Santo foi considerado 'Melhor Destino de Praia da Europa', o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, aproveitou para "agradecer" a Miguel Albuquerque "tudo o que tem feito" pela ilha dourada.

Quando muitas vezes se duvida e se põe em causa os políticos e a política, aquilo que tenho dito é que o senhor presidente nunca falhou uma única palavra naquilo que se comprometeu comigo, para este projecto a que damos o nome de 'Falar a Uma só Voz'". Nuno Batista

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo aproveitou igualmente para elogiar o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, por ter modernizado o sector.

Muito daquilo que tenho procurado pôr em prática nessa área é consigo que o tenho conseguido fazer". Nuno Batista

Sobre o galardão, o autarca voltou a dizer que este "é um prémio à resiliência dos porto-santenses".