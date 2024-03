Galeria Anjos Teixeira inaugura exposição 'Gente de Abril'

Na Galeria Anjos Teixeira terá lugar, na próxima terça-feira, 19 de Março, às 19h00, a abertura da nova exposição, intitulada 'Gente de Abril', com trabalhos de Francisco Simões.

Esta nova mostra integra-se naquela que é a programação da Galeria Anjos Teixeira acerca das comemorações dos 50 anos da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974.

A exposição reúne desenhos sobre figuras maiores e figurações com força simbólica de construtores do tempo outro que se abriu no Portugal contemporâneo em Abril.