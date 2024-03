"Esta Semana [da Saúde] é importante", diz Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou, na manhã desta quarta-feira, na sessão de abertura da XV Semana da Saúde, que decorre, até ao próximo dia 20 de Março, na Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

A iniciativa visa proporcionar a toda a comunidade educativa diversas atividades lúdicas e desportivas, palestras, workshops e alguns rastreios, com o intuito promover literacia de cultura física, numa vertente de educação para a saúde. Neste contexto, na segunda-feira foram realizadas avaliações às condições físicas dos alunos e dessa avaliação resultará um aconselhamento personalizado conducente à melhoria dos resultados.

Jorge Carvalho felicitou a escola e o grupo de Educação Física pelo projecto que, relevou, contempla o princípio instituído no sistema educativo regional.

"Esta semana é importante não apenas pelas actividades promovidas, mas acima de tudo pela intervenção que possibilita ao longo do ano lectivo, à medida de cada um. É algo que entendemos fundamental, não só neste caso da Educação Física e do Desporto, mas enquanto princípio subjacente a todo o processo de ensino e aprendizagem. O sucesso à medida de cada um dos alunos só é possível como acontece nesta iniciativa: uma avaliação diagnóstica e uma intervenção direcionada para a condição de cada um", observou o secretário regional, desafiando os alunos e os encarregados de educação presentes a estender a Semana da Saúde a todo o ano.

Era bom que tivessem os princípios que norteiam esta Semana presentes todos os dias, ou seja, adoptar um conjunto de comportamentos assertivos relativamente à nossa saúde, não só no que toca à prática do exercício físico, mas também com a alimentação e atitudes relativamente a outros consumos. Afinal, mantermo-nos saudáveis é estarmos disponíveis para fazer aquilo de que gostamos". Jorge Carvalho.

Na sessão de abertura foram entregues prémios FITescola®, programa concebido para educar e avaliar os jovens através de uma bateria de testes físicos que tem em conta as três componentes consideradas importantes pela sua estreita relação com a saúde em geral e com o bom funcionamento do organismo: a aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão neuromuscular (força muscular, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade).

Ao longo da XIV Semana da Saúde, para além de uma série de modalidades passíveis de serem experimentadas, estará disponível a toda a comunidade educativa rastreios de Visão, Glicémia, Colesterol, Peso, Altura e Índice de Massa Corporal.