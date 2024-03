Al Hilal de Jorge Jesus soma 28.ª vitória consecutiva e bate recorde mundial

O Al Hilal, de Jorge Jesus, somou hoje a 28.ª vitória consecutiva, ficando a solo com o recorde mundial, ao vencer no reduto do Al-Ittihad por 2-0, qualificando-se para as meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol.

Na segunda mão dos 'quartos', a formação saudita, que já tinha vencido em casa por 2-0, manteve o trajeto 100% vitorioso desde 25 de setembro de 2023, entre campeonato (16 jogos), 'Champions' asiática (nove) e Taça da Arábia Saudita (três), e superou os 27 triunfos seguidos dos galeses do The New Saints, em 2016/17.

Yasir Al Shahrani, aos 61 minutos, e o brasileiro Malcom, aos 90+5, marcaram os tentos do Al Hilal, que vai defrontar nas meias-finais o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, 'carrasco' do Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.