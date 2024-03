Albuquerque confiante que os militantes do PSD-M darão a devida resposta nas urnas ao apelo do adversário João Jardim

Ao ser confrontado com o apelo de Alberto João Jardim para que os militantes elegem Manuel António Correia como novo presidente do PSD Madeira e consequentemente afastem Miguel Albuquerque da liderança do partido, o ainda presidente 'laranja' respondeu: "Isso é a opinião dele. Quem vai responder a isso é os militantes", reagiu manifestando confiança na reeleição.

Justifica a confiança na reeleição ao lembrar que foi eleito "há menos de seis meses em 52 das 54 freguesias e nos 11 concelhos da Madeira" agora reforçada com "votação superior" nas eleições legislativas nacionais.