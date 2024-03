Casas do Povo mais intervenientes e com “papel de complemento nos apoios sociais”

As 43 Casas do Povo existentes na Madeira e no Porto Santo “continuam cada vez mais intervenientes”, e a prova dessa influência junto das populações tem sido “o papel de complemento nos apoios sociais”, reconheceu hoje o presidente do Governo Regional, por ocasião da cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, que decorreu no Convento de Santa Clara, no Funchal.

Através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, o Governo Regional ‘atribuiu’ hoje mais de meio milhão de euros, metade da verba destinada às Casas do Povo e à Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), o mesmo em relação à ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira. A outra parcela será canalizada futuramente através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.

Oportunidade para também realçar o papel das Casas do Povo em diferentes ocasiões de maior dificuldade socioeconómica para muitas famílias, ao apontar que em 2015, “ainda estávamos em vigor o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro” e as Casas do Povo foram “determinantes no apoio às famílias mais vulneráveis. Depois, durante o Covid tiveram também um papel determinante no apoio às famílias e aos cidadãos”. Entretanto novo “papel relevantíssimo aquando da inflação que foi desencadeada com a Guerra na Ucrânia” cabendo às Casas do Povo “canalizar um conjunto de apoios aos cidadãos e sobretudo às famílias face aos constrangimentos decorrentes da subida dos preços e também da subida das taxas de juro”, registou Miguel Albuquerque.

