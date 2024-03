Albuquerque desvaloriza queixa ao MP por declarações no dia das eleições

Miguel Albuquerque desvaloriza a queixa ao Ministério Público (MP) na sequência das declarações prestadas no dia das eleições que motivaram reclamação junto da CNE.

"Não ia ficar mudo nem ia dar ia dizer o contrário daquilo que pensava", justificou, depois de lembrar que mais não fez que responder a uma pergunta dos jornalistas.

Assegura não ter feito nessa declaração apelo ao voto, mas sublinhando nunca ter sido pessoa que se deixasse ficar limitada no direito de expressão.

Declarações à margem da cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, que decorreu no Convento de Santa Clara, no Funchal e foram presididas pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.