AD conquista ilha de São Jorge

Os 4.216 eleitores de 8.715 inscritos na Ilha de São Jorge, nos Açores, deram a maioria absoluta à candidatura da AD nas legislativas nacionais deste domingo. Com 2.113 votos, praticamente metade dos eleitores votaram na coligação do PSD com o CDS e o PPM.

Com 1.134 votos, o PS foi a segunda candidatura mais votada, seguida do Chega com 411 votos.

A abstenção saldou-se em 51,63%, o que significa uma participação de 48,37% dos eleitores, sendo que é de realçar 120 votos em branco e 35 nulos.