Al Nassr, de Ronaldo e Luís Castro, fora da Liga dos Campeões asiática

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e do técnico Luís Castro, falhou hoje o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao ser eliminado nos 'quartos' pelo Al Ain, em eliminatória decidida no desempate por penáltis.

Depois da vitória por 1-0 na primeira mão, disputada nos Emirados Árabes Unidos, o Al Ain chegou a ter uma vantagem de dois golos na partida de hoje, mas o Al Nassr, com os internacionais lusos Ronaldo e Otávio a tempo inteiro, deu a volta e chegou aos 3-2, levando o jogo para prolongamento.

No tempo extra, o Al Ain fez o 3-3 e adiantou-se novamente na eliminatória, mas o Al Nassr, que jogava com menos um por expulsão de Ayman, aos 98 minutos, chegou ao quarto golo aos 118, com Ronaldo a sofrer e a converter uma grande penalidade.

Com 3-2 no final do tempo regulamentar e 4-3 após o prolongamento, no desempate por penáltis, o Al Ain foi mais forte e venceu por 3-1, com Brozovic, Alex Telles e Otávio a falharem para a equipa de Luís Castro, que só marcou por Ronaldo, enquanto a equipa dos Emirados Árabes Unidos não desperdiçou nenhuma das três tentativas.

Em Riade, o marroquino Soufiane Rahimi, que já tinha feito o golo solitário na primeira mão, marcou por duas vezes, aos 28 e 45 minutos, e deu vantagem folgada na eliminatória à equipa orientada pelo argentino Hernán Crespo.

Em desvantagem por três golos no conjunto dos dois jogos, foi já em período de descontos do primeiro tempo, aos 45+5, que Ghareeb reduziu para a equipa de Luís Castro, dando esperança aos sauditas de recuperam da desvantagem.

Na segunda parte, o Al Nassr, com uma entrada forte, chegou ao empate aos 51 minutos, com Otávio a entrar pela direita e cruzar forte, com o guarda-redes Khalid Eisa a intercetar a bola, mas em direção à sua baliza.

Pouco depois, Ronaldo esteve perto de fazer o terceiro e empatar a eliminatória, mas de baliza aberta e perto da linha de golo, o internacional luso rematou ao lado. No entanto, aos 72 minutos, os sauditas chegaram mesmo à vantagem com um tento do brasileiro Alex Telles, ex-FC Porto, num livre direto.

Com a eliminatória empatada, o jogo foi para prolongamento, altura em que Ayman viu o cartão vermelho direto, deixando os sauditas reduzidos a 10 elementos. Pouco depois, o Al Ain chegou ao terceiro, por Al Shamsi, aproveitando um erro incrível do guarda-redes Raghed Al Najjar, que não segurou um cruzamento fácil.

Num último fôlego, Ronaldo foi derrubado na área e o capitão do Al Nassr não desperdiçou o castigo máximo, aos 118, fazendo o golo que levou o jogo para o desempate por penáltis. O Al Ain marcou os seus três penáltis, enquanto nos sauditas apenas Ronaldo converteu, com Brozovic, Alex Telles e Otávio a falharem

Nas meias-finais, o Al Ain vai defrontar o vencedor do duelo saudita entre o Al Hilal, de Jorge Jesus, e Al-Ittihad, com a equipa orientada pelo treinador português em vantagem depois de vencer em casa na primeira mão, por 2-0.

A segunda mão vai ser disputada na terça-feira e tem ainda como aliciante o facto de a equipa de Jorge Jesus procurar a 28.ª vitória consecutiva em jogos oficiais, que lhe permite ficar a solo com o recorde mundial.

O Al Hilal vai em 27 vitórias seguidas e já igualou o registo histórico dos galeses do The New Saints, conseguido em 2016/17.