Al Hilal de Jorge Jesus iguala recorde mundial

O Al Hilal, de Jorge Jesus, somou hoje o 27.º triunfo consecutivo, igualando o recorde mundial do The New Saints (2016/17), ao vencer no reduto do Al-Riyadh por 3-1, para fugir na liderança da Liga saudita de futebol.

Em embate da 23.ª jornada da prova, a formação saudita fez história, mantendo o ciclo de triunfos que mantém desde 25 de Setembro de 2023, entre campeonato (16 encontros), Liga dos Campeões asiática (oito) e Taça da Arábia Saudita (três).

A formação de Jorge Jesus não teve, porém, vida fácil para igualar o registo de há sete anos do conjunto do País de Gales, começando a perder, com um autogolo de Ali Al Bulayhi, aos 52 minutos, após uma primeira parte com muitos falhanços, incluindo um penálti do sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 45+8.

A entrada em campo de Rúben Neves, aos 60 minutos, acabou por ser decisiva, com o médio português a empatar de penálti, aos 67, e a fazer a assistência para o golo da reviravolta, do brasileiro Michael, de cabeça, aos 75.

Mitrovic, aos 90+3, também num castigo máximo, selou o 3-1 final, com o Al Hilal, que soma 21 vitórias e dois empates na prova, a passar a contar mais 12 pontos do que o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, derrotado em casa pelo Al-Raed por 3-1, em embate disputado na quinta-feira.

O 'onze' de Jorge Jesus vai agora em busca de ficar a solo com o recorde mundial de triunfos consecutivos, o que acontecerá se somar o 28.º na terça-feira, no terreno do Al-Ittihad, na segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões asiática.

O Al Hilal, que desconhece o que é não ganhar desde o empate 1-1 com o Damac em 21 de setembro de 2023, para a sétima ronda do campeonato saudita, iniciou esta série quatro dias depois dessa igualdade com um triunfo para a Taça.

Em 25 de setembro de 2023, em jogo dos 16 avos de final, o conjunto de Riade venceu por 1-0 no reduto do Al-Jabalain, graças a um golo solitário de Rúben Neves, aos 64 minutos.

Depois, seguiram-se mais 26 vitórias, mais três tangenciais e 23 por dois ou mais golos, a mais complicada no Irão, perante o Sepahan, para a 'Champions' asiática, já que o jogo chegou aos 90 minutos com 1-1, valendo dois tentos nos descontos, de Mitrovic (90+4 minutos) e Abdullah Al Hamdan (90+7).

Destaque ainda, pelo volume, para o 9-0 fora com o Al-Hazem e o 7-0 caseiro perante o Abha, ambos para o campeonato, e o 6-0 na receção ao Mumbai City, na Liga dos Campeões.

Neste ciclo, o Al Hilal também bateu o rival Al-Nassr, por 3-0, na 15.ª ronda do campeonato, em 01 de dezembro de 2023, com tentos sérvios de Sergej Milinkovic-Savic (um) e Mitrovic (dois).

Com o triunfo de hoje, face ao Al-Riyadh, o conjunto de Jorge Jesus relegou para o terceiro lugar da tabela os neerlandeses do Ajax, que, em 1971/72, somaram 26 triunfos consecutivos, numa equipa em que pontificava o génio de Johan Cruyff.

A formação de Amesterdão entrou para a história pelo seu 'futebol total', que, sob o comando do 'mago' romeno Stefan Kovács e 'empurrado' por 33 golos de Cruyff, ganhou a Taça dos Campeões Europeus e o campeonato e a taça neerlandesas.

O recorde do conjunto de Amesterdão durou até 2016/17, época em que o The New Saints venceu 27 jogos consecutivos, entre 14 de agosto e 30 de dezembro de 2016, em jogos do campeonato, Taça da Liga, Challenge Cup e Taça de Gales.

Este registo foi hoje igualado pelo Al Hilal, mas o The New Saints está igualmente na corrida a conseguir novo máximo, pois segue presentemente 24 vitórias consecutivas, podendo somar hoje a 25.ª.