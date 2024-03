Al Hilal, de Jorge Jesus, vence Al-Ittihad na primeira mão da 'Champions' asiática

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu hoje na receção ao Al-Ittihad, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática de futebol, dando um passo importante rumo às meias-finais.

A equipa de Jorge Jesus, que tinha vencido o Al-Ittihad na sexta-feira, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga saudita, voltou hoje a vencer, desta vez em jogo da 'Champions' asiática, com dois golos no espaço de dois minutos, à beira do intervalo.

O primeiro surgiu na execução de um penálti, pelo internacional sérvio Aleksandar Mitrovic, a punir um puxão na camisola do central egípcio Ahmed Hegazy, aos 40 minutos, e o segundo de autoria do internacional saudita Salem Al Dawsari, a finalizar uma assistência do médio brasileiro Malcom.

Na segunda parte, o Al Hilal susteve a reação esperada do Al-Ittihad, que viu as coisas complicarem-se a partir dos 66 minutos, após a expulsão de N'Golo Kanté, por uma entrada dura sobre um adversário - o árbitro exibiu inicialmente ao médio francês um cartão amarelo, que passou a vermelho depois de ter sido alertado pelo videoárbitro e ter revisto o lance no monitor.

O internacional português Rúben Neves não só foi titular, como jogou durante os 90 minutos.

O jogo da segunda mão disputa-se no próximo dia 12, em casa do Al-Ittihad, que vai ter uma tarefa muito difícil para virar esta vantagem de dois golos do Al Hilal.

Quem passar irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e os sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e de Cristiano Ronaldo, sendo que na primeira mão, o primeiro venceu por 1-0, disputando-se a segunda ronda em Riade, a 11 de março.