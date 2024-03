Vitória de Guimarães aproveita 'deslize' do Braga

O Vitória de Guimarães aproveitou hoje os 'deslizes' do Sporting de Braga, que empatou, e do Moreirense, que perdeu, tendo batido o Famalicão por 1-0 na 25.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Jota Silva, assistido por Nelson Oliveira aos 38 minutos, bastou para os homens da casa vencerem no Estádio D. Afonso Henriques, mas foi um triunfo tirado 'a ferros' do dérbi minhoto.

Os famalicenses, em 10.º e com um jogo em atraso, não desistiram e, no segundo tempo, tiveram o ascendente ofensivo, com várias oportunidades para o empate, ainda que pudessem ter sofrido o 2-0 já nos descontos, quando o Vitória dispôs de uma grande penalidade.

Aos 90+1, o guarda-redes Luiz Junior pediu a Butzke que batesse o penálti para o seu lado direito, apontando nessa direção para 'picar' o avançado, o espanhol 'fez-lhe a vontade' e o brasileiro cumpriu com o 'bluff', defendendo o remate.

A incerteza continuou até final no dérbi minhoto, perpetuada por uma bola no poste nos últimos segundos do encontro, por Cádiz, mas a equipa de Álvaro Pacheco conseguiu mesmo os três pontos.

Contas feitas, os vimaranenses somam 47 pontos e estão a três do quarto classificado, o rival Sporting de Braga, além de terem consolidado o quinto, com mais oito do que o sexto classificado, outro emblema do Minho, o Moreirense.