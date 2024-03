Sector das bebidas espirituosas “em franco crescimento”

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado pelo presidente do conselho directivo do IVBAM, Tiago Freitas, visitou o engenho ‘O Reizinho’, localizado em Gaula.

Na ocasião, que coincidiu com o início da campanha de 2024, foi abordado o projecto em curso para a modernização do equipamento, “o que irá permitir não só o aumento da produção, como também acompanhar as oportunidades e os desafios de um sector em franco crescimento” e que, “dada a sua importância para a economia da Região”, conta assim com o apoio do Governo Regional.

“A aposta dos operadores na modernização deste sector vem mostrar que esta indústria vive um bom momento onde o Governo Regional tem feito a sua parte, nomeadamente no apoio técnico aos agricultores que tem sido determinante para o aumento de qualidade do produto”, sublinhou Marco Caldeira.

Este engenho, que foi criado em 1982 por Florentino Ferreira, dedica-se actualmente à produção de licores e outras bebidas espirituosas, a exemplo do gin, mas, sobretudo, de aguardentes provenientes da cana-de-açúcar.

‘O Reizinho’ ganhou já diversos prémios nacionais e internacionais, o que vem confirmar a sua elevada qualidade, sendo comercializado na Madeira, mas também em Inglaterra, França, Alemanha e Itália.