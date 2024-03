Imprensa nacional destaca vitória curta da AD e crescimento do Chega

Os resultados das eleições legislativas nacionais estão em destaque na imprensa nacional. Os jornais realçam a vitória curta da AD e o crescimento do Chega de forma explosiva.

Correio da Manhã:

- "Furacão Chega vira país à direita. Desfecho final das Legislativas adiado para o dia 20"

- "AD 29,4%. 77 deputados. 'Portugueses disseram que queriam mudar de Governo', Luís Montenegro"

- "PS 28,67%. 75 deputados. 'Não vamos suportar um Governo da AD', Pedro Nuno Santos"

- "Chega. 18,03%. 46 deputados. 'Esta vitória tem de ser ouvida em Belém', André Ventura"

- "Benfica-Estoril (3-1). Benfica regressa às vitórias e está na luta pelo título"

- "Arouca-Sporting (0-3). Sporting de garra e coração mantém-se firme na liderança"

- "Autoeuropa dá prémio de 6 mil euros"

- "Sugeriu rendição. Papa Francisco irrita ucranianos"

- "Morte. Filho de arguido atropela pai de testemunha e foge"

- "Processo arquivado. 'Nunca mais fui o mesmo depois da legionela'"

Jornal de Notícias:

- "Uma vitória frágil, um país partido. Aliança Democrática 29,52%. Partido Socialista 28,66%. Chega 18,06%"

- "Luís Montenegro inicia ciclo de mudança com resultado muito curto, mesmo somado ao da IL"

- "Chega cresce de forma explosiva e torna-se o segundo ou mesmo primeiro partido na região sul"

- "Arouca-Sporting (0-3). Resultado folgado esconde combate árduo no terreno"

- "Benfica-Estoril (3-1). Águias interrompem fase negra mas com estilo entediante"

Público:

- "Um país à direita. AD: 29,5%. 79 deputados"

- "PS: 28,7%. 77 deputados. Chega: 18,1%. 48 deputados. IL: 5,1%. 8 deputados. BE: 4,5%. 5 deputados. CDU: 3,3%. 4 deputados. Livre: 3,3%. 4 deputados. PAN: 1,9%. 1 deputado. Abstenção: 33,8%"

- "Chega quadruplica número de deputados. Com vitória tangencial, AD governa em maioria relativa. Pedro Nuno avisa Montenegro para não contar com PS. Livre dispara e CDU afunda-se. IL, BE e PAN mantêm"

- "Opinião: António Barreto, Carla Castro, Francisco Mendes da Silva, João Miguel Tavares, Manuel Carvalho, Manuel Loff, Maria João Marques, Marina Costa Lobo, Rita Figueiras, Susana Peralta, Teresa de Sousa. Resultados: Distrito a distrito. Vencedores e vencidos"

Diário de Notícias:

- "Para maioria de Governo. AD mais IL não Chega!"

- "PS: 28,5%. AD: 28,6%. Chega: 18,1%. I: 5,1%. BE: 4,5%. CDU: 3,3%. Livre: 3,3%. PAN: 1,9%. PSD/CDS: 0,9%. Resultados oficiais às 02:00 horas quando faltam apurar os 4 deputados da emigração"

- "Trabalho. Estafetas preparam 'maior paralisação de sempre'"

- "Tesouro. Cenário de alívio do BCE já se reflete nas taxas de juro da dívida pública"

- "Terrorismo. 20 anos do 11-M: Madrid lembra vítimas dos atentados que mudaram Espanha"

- "Liga. Sporting e Benfica vencem e leões continuam com um ponto de avanço e um jogo a menos"

- "Onde estava há 50 anos? Maria Costa, secretária aposentada"

Negócios:

- "País partido"

- "Chega sobe de forma vertiginosa e tem nas mãos a viabilização de um Governo. AD não consegue soluções e PS sofre uma hecatombe. Livre é um dos vencedores da noite, elegendo quatro deputados"

- "Telecomunicações. Bracarense DST aposta em expandir negócio móvel"

- "Dívida. 'Trunfo' dos VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis] permite ao Sporting cortar juro"

- "Investidor Privado. Uma semana santa para ir à descoberta de Portugal"

O Jornal Económico:

- "AD vence sem maioria. AD 29,6% PS 28,7%"

- "Chega conquista mais de um milhão de votos e quase quadruplica deputados"

- "A herança das contas públicas equilibradas à boleia da inflação e do subinvestimento. E o que os empresários reclamam"

- "Eurogrupo, inflação e resultados da Sonae marcam semana"

- "ADN [Alternativa Democrática Nacional], a surpresa: dos dez mil aos 100 mil votos em dois anos"

- "Quando é que vamos ter Governo? Pode tomar posse em abril - Marcelo Rebelo de Sousa"

O Jogo:

- "Arouca-Sporting (0-3). Líder sossega no fim. Geny Catamo e Hjulmand faturaram depois dos 90'"

- "Alenichev brilhou no apuramento em Manchester e prevê festa portista: 'Para o FC Porto não há impossíveis'"

- "David O'Leary, histórico do Arsenal, discorda de Arteta e deixa elogios a Sérgio: 'O plano de Conceição foi perfeito'"

- "Benfica-Estoril (3-1). Rodar e voltar a ganhar. Encarnados conseguem vitória tranquila e dão descanso a João Neves, Rafa e Di María"

- "Braga. Presidente conversou com Fábio Veríssimo no balneário sobre golo anulado a Banza. Salvador contesta decisão do árbitro"

A Bola:

- "Arouca-Sporting (0-3). Líder pragmático. Sporting soube ganhar de forma diferente"

- "Benfica-Estoril (3-1). Revolução jovem. Schmidt mexeu e deu-se bem"

- "FC Porto. Alan Varela encanta"

- "Judo. Jorge Fonseca de prata"

- "Eleições Legislativas. AD vence à justa, Montenegro quer formar Governo"

Record:

- "Arouca-Sporting (0-3). Genyo e dois vikings. Leão passa obstáculo difícil e segue na frente"

- "Benfica-Estoril (3-1). Regresso à paz. Marcus é titular e fatura"

- "FC Porto. Varela vale o triplo. Preço de mercado sobe de 8 MEuro para 25 MEuro"

- "Futebol feminino. Benfica-Famalicão (2-0). Águia firme na liderança"