Sindicato dos Professores da Madeira homenageia docentes associados há 25 anos

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) assinala o encerramento das comemorações do seu 45.º aniversário, que terá lugar esta terça-feira, dia do 46.º aniversário desta força sindical.

O programa terá início, às 18h45, na sua sede do SPM, no Funchal, com a inauguração do tríptico sindical, da autoria do pintor Marcos Milewski.

Pelas 19 horas, terá lugar uma homenagem aos docentes que completam 25 anos como associados do SPM.

Segue-se o cantar dos parabéns ao Sindicato pelo coro desta instituição, às 19h30.

O Sindicato dos Professores da Madeira é o mais representativo e antigo sindicato docente na Região Autónoma da Madeira, ao serviço dos professores e educadores desde 12 de Março de 1978.

Numa outra nota, e conforma já foi noticiado, o Sindicato Nacional dos Motoristas (SNMOT) convocou os trabalhadores do sector privado de passageiros da Madeira para uma greve de 24 horas, nesta terça-feira, 12 de Março.

Hoje reabre também o Pingo Doce do Anadia, encerrado deste o mês passado para obras de remodelação.

Às 09h30, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira preside à sessão de abertura do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, uma iniciativa da Assembleia da República que percorre todo o país, e que este ano está subordinada ao tema ‘Viver Abril na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa’.

Na sua 29.ª edição, o programa associa-se à celebração dos 50 anos do 25 de Abril, desafiando os jovens para o debate em torno dos valores de Abril na Educação.

Nesta sessão regional participam 14 escolas secundárias madeirenses. É nas sessões distritais/regionais, que se reúnem os deputados que representam as escolas de cada círculo eleitoral (continente ou região autónoma), para aprovar os projectos de recomendação a submeter à sessão nacional do Parlamento dos Jovens e eleger os deputados que os vão representar nesta sessão.

Pelas 11 horas, José Manuel Rodrigues recebe uma delegação da Associação de Jovens Empreendedores do Atlântico, na Assembleia Legislativa da Madeira.

10h00 Escala inaugural do 'Viking Mars', com a habitual cerimónia de troca de placas, a bordo do navio de cruzeiro.

10h00 A Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, acolhe uma palestra sobre Ambiente, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, que terá como orador convidado o jornalista do Diário de Notícias da Madeira, Marco Livramento.

11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, no Convento de Santa Clara, no Funchal.

12h00 O secretário regional de Economia, Rui Barreto, desloca-se ao Parque Empresarial de Machico, onde será apresentado um novo investimento para aquela infra-estrutura.

15h00 A Associação de Agricultores da Madeira realiza, esta terça-feira, a sua Assembleia Geral, na sede sita à Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h00 A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura (SRTC/DRC), apresenta, hoje, ao público o livro ‘A Lapinha de Francisco Ferreira – O Caseiro’. A apresentação terá lugar Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava e contará com a presença do secretário Eduardo Jesus.

DESPORTO

Prossegue na Praça do Povo, no Funchal a 2.ª edição do ‘Basquetebol na Cidade’, que irá decorrer até 18 de Março, com actividades ao ar livre destinadas à população escolar de todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, bem como a utentes que frequentam instituições vocacionadas para pessoas portadoras de deficiência.

Esta iniciativa decorre até 18 de Março, envolvendo mais de 3.500 participantes.

12h45 Treino e conferência de imprensa do CD Nacional, no Estádio da Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Março, Dia Mundial do Glaucoma, Dia Mundial Contra a Censura na Internet:

1261 - Afonso III concede foral à vila de Monção.

1514 - Chega a Roma a embaixada do rei D. Manuel I ao Papa Leão X.

1901 - É emitido o Decreto anti congregacionista do Governo português sobre as ordens religiosas.

1912 - Realiza-se o primeiro salto de para-quedas em voo.

1929 - Chaves passa a cidade.

1930 - Mahatma Gandhi e vários discípulos iniciam uma marcha em protesto contra o domínio inglês na Índia. A caminhada de quase 400 km torna-se conhecida como Marcha do Sal.

1938 - Forças nazis invadem a Áustria, que é anexada no III Reich, no dia imediato, por Adolf Hitler.

1939 - O cardeal Eugenio Pacelli é sagrado Papa com o nome Pio XII.

1940 - A Finlândia assina o tratado de paz com a URSS, cedendo os portos do Mar Báltico e outros territórios.

1956 - A PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado - polícia política da ditadura portuguesa, passa a ter cobertura legal para manter preso, por tempo indeterminado, quem considerar suspeito, mesmo que tenha sido absolvido em tribunal.

1959 - Revolta da Sé, em Lisboa, contra o regime de ditadura de Oliveira Salazar.

1962 - Começam as emissões regulares da Rádio Portugal Livre, emissora clandestina de oposição ao regime ditatorial (ligada ao PCP).

1968 - Abertura das propostas para a construção da barragem de Cahora Bassa, em Moçambique.

- Independência das Ilhas Maurícias.

1975 - Extinção da Junta de Salvação Nacional e do Conselho de Estado, que dão lugar ao Conselho da Revolução.

- Rosário Dias, adjunto do gabinete de Vasco Gonçalves, prende alguns dos principais banqueiros e empresários do país, associados aos acontecimentos do 11 de março.

- Manifestações de apoio ao Movimento das Forças Armadas por todo o país.

1984 - No Reino Unido, mais de metade dos 175 mil mineiros de carvão iniciam a greve de um ano, em protesto pelo encerramento das hulheiras, pela Companhia Nacional de Carvão.

1985 - Morre, com 85 anos, o maestro Eugene Ormandy, da Orquestra Filarmónica de Filadélfia.

1986 - Espanha aprova, em referendo, a permanência do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1988 - Adeptos que fugiam de um temporal morrem esmagados no estádio de Katmandu (Nepal). O acidente provoca 93 mortos e mais de 100 feridos.

- Uma tempestade solar provoca uma falha geral de eletricidade que dura mais de nove horas na região do Quebec, Canadá.

1989 - O físico Tim Berners Lee, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), publica um artigo científico no qual propõe um novo sistema de gestão da informação e de partilha entre computadores, difundindo o código para o fazer, gratuitamente, um ano depois. Com o tempo, o sistema passa a ser conhecido como world wide web e converte-se na ferramenta utilizada diariamente por milhões de pessoas em todo o mundo.

1994 - A Igreja Anglicana de Inglaterra ordena, pela primeira vez, 32 mulheres para o sacerdócio.

1999 - Morre, com 82 anos, o violinista, maestro e pedagogo norte-americano Yehudi Menuhin.

- Polónia, Hungria e a República Checa passam a membros plenos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

2003 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o alerta geral sobre uma estirpe atípica de pneumonia.

2004 - Milhões de pessoas manifestam-se em várias cidades espanholas contra o terrorismo. A Euskadi Ta Askatasuna - em basco: Pátria Basca e Liberdade (ETA) nega qualquer relação com os atentados de Madrid, na véspera.

2005 - Toma posse o XVII Governo Constitucional, liderado por José Sócrates.

2007 - O antigo inspetor de armamento das Nações Unidas no Iraque Hans Blix acusa a administração do Presidente norte-americano George W. Bush e o governo britânico de Tony Blair de terem manipulado o relatório sobre a situação no país apresentado ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

- Relatório da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Darfur acusa o Sudão de ter "orquestrado crimes de guerra e contra a humanidade na região".

- A cientista Maria Odette Santos Ferreira é distinguida com o Prémio Universidade de Lisboa, pelo seu contributo para a descoberta do vírus HIV 2, a segunda estirpe do vírus da Sida.

- Morre, com 86 anos, Betty Hutton, atriz norte-americana, famosa na década de 40.

- Morre Jorge Díaz, dramaturgo chileno de origem argentina. Tinha 77 anos.

2008 - Um petroleiro sul-coreano colide com um barco de pesca, na costa sul do país, vertendo no mar cerca de 1.100 barris de crude.

- É criada a Base de Dados de ADN ou DNA, iniciais da designação em inglês DeoxyriboNucleic Acid (estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas no processo de reprodução dos seres vivos).

- Morre, aos 110 anos, Lazare Ponticelli, último combatente da França na I Guerra Mundial.

2009 - Muntazer al-Zaidi, jornalista iraquiano conhecido por ter atirado os sapatos contra o antigo Presidente norte-americano, George W. Bush, é condenado, em Bagdad, a três anos de prisão.

- Morre, aos 82 anos, Blanca Varela, escritora peruana, Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana em 2007.

2010 - Entra em vigor a transferência de Londres para Belfast, na Irlanda do Norte, dos poderes em matéria de polícia e de justiça.

- Morre, aos 89 anos, o escritor espanhol Miguel Delibes, uma das maiores figuras da Literatura espanhola depois da II Guerra Mundial.

2011 - Realiza-se pela primeira vez um protesto convocado nas redes sociais e não vinculado a partidos políticos ou sindicatos, conseguindo reunir o maior número de manifestantes nas ruas desde o 25 de Abril de 1974. Cerca de 500 mil pessoas participam nas manifestações da "Geração à rasca" em todo o país para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim da precariedade.

2013 - O Governo português, através da Parparticipadas, um dos veículos criados para absorver ativos do Banco Português de Negócios (BPN), após a sua nacionalização, assina o contrato de venda do BPN IFI (Cabo Verde) ao angolano Banco BIC por 30 milhões de euros.

- Morre, aos 56 anos, Clive Burr, baterista inglês da primeira formação da banda de heavy metal Iron Maiden.

- Morre, aos 90 anos, Ilídio Dias Esteves, militante histórico do PCP.

2014 - Morre, com 78 anos, D. José da Cruz Policarpo, patriarca emérito de Lisboa.

2015 - O Governo aprova uma proposta de lei que estabelece "a criação de um registo de identificação criminal de condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menores", que segue para o Parlamento.

- Morre, aos 66 anos, Terry Pratchett, escritor britânico autor de mais de 70 obras.

2019 - O ciclone Idai atinge Moçambique, principalmente a região da Beira, provocando 604 mortos e afetando cerca de 1,5 milhões de pessoas.

- O parlamento britânico volta a chumbar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, com 391 votos contra e 242 votos a favor.

- A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) determina o encerramento do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 Max, após o acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines, no dia 10, em que morreram 157 pessoas.

- Morre, aos 95 anos, Sir John Richardson, historiador de arte e biógrafo de Pablo Picasso.

2020 - Covid-19: Primeiro-ministro, António Costa, anuncia o fecho das escolas de todos os graus de ensino, a partir de 16 de março, e o encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros.

- O desporto português é suspenso por tempo indefinido, numa súbita e inédita paragem desde a II Guerra Mundial. Centenas de provas são adiadas, inclusivamente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020.

- Os jogos das I e II ligas de futebol são suspensos face à crise mundial de saúde pública provocada pela covid-19.

- Os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidência croata do Conselho da União Europeia, primeiro-ministro Andrej Plenkovic, decidem cancelar ou adiar todas as reuniões ministeriais não essenciais.

- O ucraniano Ihor Homenyuk, de 40 anos, morre nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa. Três elementos do SEF são detidos pela PJ, dias mais tarde, por "fortes indícios" da prática de crime de homicídio.

2021 - Morre, aos 85 anos, o músico Júlio Costa, um dos fundadores do Trio Odemira.

- Morre, aos 72 anos, Goodwill Zwelithini, Rei da Nação Zulu.

2023 - Morre, aos 70 anos, Alexandre Patrício Gouveia, gestor e politico, presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota e antigo adjunto para os Assuntos Económicos no gabinete do primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983. Era irmão de Teresa Patrício Gouveia, antiga ministra do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros, e de António Patrício Gouveia, que morreu com Francisco Sá Carneiro em Camarate.

PENSAMENTO DO DIA

Para ser grande sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa Fernando Pessoa/Ricardo Reis (1888-1935) poeta português

Este é o septuagésimo segundo dia do ano. Faltam 294 dias para o termo de 2024.