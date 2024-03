Convocada greve de 24 horas para os trabalhadores da Rodoeste, SAM e EAC

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNMOT)convocou os trabalhadores do sector privado de passageiros da Madeira para uma greve de 24 horas a 12 de Março.

Em nota emitida, a organizações representativas dos trabalhadores anuncia "descontentamento" pela forma como os motoristas madeirenses da Rodoeste, da SAM e da Empresa de Automóveis do Caniço são tratados, pelos "baixos salários" praticados e pelas condições de trabalho "precárias".

Congratulando-se com as melhorias das condições de trabalho e remuneratórias conquistadas para os trabalhadores da Horários do Funchal, o SNMOT faz votos de um acordo com a ACIF para abranger os trabalhadores do sector privado de passageiros.

"Os motoristas do sector privado ganham, em média, cerca de 2.050,00 euros a menos por ano do que os trabalhadores da Horários do Funchal. Os Trabalhadores da HF ainda não estão bem, mas os trabalhadores do sector privado de passageiros – onde se encontram a Rodoeste, a SAM e a Empresa de Automóveis do Caniço – ainda estão pior", aponta a SNMOT.

O SNMOT e os trabalhadores irão lutar para que haja igualdade no tratamento de quem trabalha, a começar pelas questões remuneratórias. Os trabalhadores estão fartos das negociatas feitas à sua revelia SNMOT

O Sindicato Nacional dos Motoristas lança críticas às negociações "vergonhosas" da FECTRANS e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira, acusando o Governo Regional, através da Direcção Regional do Trabalho, de "não respeitar a lei".