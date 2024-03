Navio de cruzeiro Viking Mars faz escala inaugural no Porto do Funchal esta terça-feira

O navio cruzeiro Viking Mars, integrante da frota do armador norueguês Viking Cruises, faz esta terça-feira, 12 de Março, a sua escala inaugural no porto do Funchal, no cais 2.

Para assinalar o momento está marcada uma cerimónia de troca de placas a bordo do navio de cruzeiro pelas 10 horas.

O Viking Mars foi inaugurado em 17 de Maio de 2022, no dia Nacional da Constituição da Noruega numa cerimónia privada em La Valleta, Malta.

Com capacidade para receber 940 passageiros, este navio é proveniente das Caraíbas e regressa agora à Europa – Mediterrâneo, depois de alguns meses de operação nos EUA.