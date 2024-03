José Gomes eleito d𝗲𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼 m𝗲̂𝘀 da Liga Portugal

O prémio Defesa do Mês da Liga Portugal SABSEG, referente a Fevereiro, foi atribuído a José Gomes, do CD Nacional.

O lateral do conjunto madeirense acolheu 15,03% dos votos dos treinadores principais da competição, terminando em igualdade com Pedro Pacheco, do Santa Clara, mas participou em menos minutos que o defesa do emblema açoriano. O terceiro classificado foi Sérgio Conceição, do CD Feirense, com 7,84%.

No período em questão, José Gomes, de 27 anos, foi titular nas quatro partidas disputadas, tendo anotado dois golos, frente a FC Penafiel e Leixões SC.